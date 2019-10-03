МИД обвинил США в деградации обстановки в сирийском "Аль-Хауле"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Лагерь "Аль-Хауль" в Сирии превратился в террористическую колонию, ответственность за деградацию гуманитарной обстановки в нем лежит на США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В другом лагере внутриперемещенных лиц "Аль-Хауле", он находится также в незаконно оккупированных США районах, вспыхнули массовые беспорядки с участием членов семей иностранных террористов... По сути он превратился в 70-тысячную террористическую колонию, и каждую неделю угроза бегства террористов из "Аль-Хауля", их растворения в Сирии, странах региона Европа становится все более реальной", - сказала Захарова.

По ее словам, как и в случае с лагерем "Рукбан", "ответственность за происходящее в "Аль-Хауле", а именно за деградацию гуманитарной обстановки, за беспрепятственное бегство игиловцев*, вся эта ответственность лежит на США, их союзниках по коалиции, которая удерживает контроль над северо-востоком Сирии в нарушение всех норм международного права", - заявила дипломат.