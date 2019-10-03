В Новом Уренгое появится новый микрорайон с образовательными учреждениями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Новый микрорайон с образовательными и дошкольными учреждениями появится в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Глава округа выступил с докладом на панельной сессии "К лидерству в мировом энергобалансе: приоритетные задачи газовой отрасли" на Российской энергетической неделе в Москве. Артюхов рассказал о ямальских энергетических проектах, развитии социальной инфраструктуры, а также о соблюдении экологического баланса.

"Губернатор также рассказал о социальных проектах, которые реализуются в округе при поддержке крупных компаний. В рамках программ сотрудничества в округе строятся жилые дома, школы, спортивные комплексы, оказывается поддержка коренному населению. Так, в рамках партнерства с ПАО "Газпром" в Новом Уренгое появится новый микрорайон с образовательными и дошкольными учреждениями", - приводятся в сообщении пресс-службы губернатора слова Артюхова.

При содействии компании построены детские сады в городах Лабытнанги и Губкинском, школа-интернат в Тарко-Сале. Компания ведет работу по газификации населенных пунктов региона, созданию газозаправочной инфраструктуры, уточнил губернатор.

Он также добавил, что, благодаря компании НОВАТЭК, в округе реализуются социальные и экологические проекты: в селе Гыда построена современная школа-интернат на 850 мест, село Сеяха обеспечено инфраструктурой, открыт Собский рыбоводный завод, который занимается восстановлением ценных пород рыбы.

"На Ямале сосредоточено более 65% российских запасов газа, более 22% мировой запасов. Как будет развиваться отрасль, - ключевой для нас вопрос. Для нашего региона важен, в первую очередь, социальный и экологический срез", - подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что перед отраслью сейчас стоит ряд вызовов, связанных с необходимостью отслеживания состояния вечной мерзлоты.