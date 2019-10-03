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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

В Новом Уренгое появится новый микрорайон с образовательными учреждениями

16:17 03.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Новый микрорайон с образовательными и дошкольными учреждениями появится в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
Глава округа выступил с докладом на панельной сессии "К лидерству в мировом энергобалансе: приоритетные задачи газовой отрасли" на Российской энергетической неделе в Москве. Артюхов рассказал о ямальских энергетических проектах, развитии социальной инфраструктуры, а также о соблюдении экологического баланса.
"Губернатор также рассказал о социальных проектах, которые реализуются в округе при поддержке крупных компаний. В рамках программ сотрудничества в округе строятся жилые дома, школы, спортивные комплексы, оказывается поддержка коренному населению. Так, в рамках партнерства с ПАО "Газпром" в Новом Уренгое появится новый микрорайон с образовательными и дошкольными учреждениями", - приводятся в сообщении пресс-службы губернатора слова Артюхова.
При содействии компании построены детские сады в городах Лабытнанги и Губкинском, школа-интернат в Тарко-Сале. Компания ведет работу по газификации населенных пунктов региона, созданию газозаправочной инфраструктуры, уточнил губернатор.
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Он также добавил, что, благодаря компании НОВАТЭК, в округе реализуются социальные и экологические проекты: в селе Гыда построена современная школа-интернат на 850 мест, село Сеяха обеспечено инфраструктурой, открыт Собский рыбоводный завод, который занимается восстановлением ценных пород рыбы.
"На Ямале сосредоточено более 65% российских запасов газа, более 22% мировой запасов. Как будет развиваться отрасль, - ключевой для нас вопрос. Для нашего региона важен, в первую очередь, социальный и экологический срез", - подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что перед отраслью сейчас стоит ряд вызовов, связанных с необходимостью отслеживания состояния вечной мерзлоты.
"По поручению президента сейчас создается Западно-Сибирский научный центр, куда войдут все крупнейшие компании-недропользователи, ведущие научные учреждения. И в таком составе мы будем наблюдать за состоянием мерзлоты. Пока рисков мы не видим. Но необходимо интенсивно наблюдать и внедрять новые технологические решения", - сообщил Артюхов.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округОбщество
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