В Нижнем Новгороде ищут мужчину, ограбившего букмекерскую контору

В начале октября в отдел полиции в Нижнем Новгороде обратилась женщина с заявлением о том, что рано утром в букмекерскую контору, где она работает кассиром, ворвался неизвестный мужчина и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал отдать ему все имеющиеся деньги. Злоумышленник нанес сотруднице букмекерской конторы несколько ударов по голове, после чего забрал 145 тысяч рублей и скрылся.