В Нижнем Новгороде ищут мужчину, ограбившего букмекерскую контору

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Злоумышленника, напавшего на кассира букмекерской конторы с пистолетом и забравшего 145 тысяч рублей, разыскивают в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.
В начале октября в отдел полиции в Нижнем Новгороде обратилась женщина с заявлением о том, что рано утром в букмекерскую контору, где она работает кассиром, ворвался неизвестный мужчина и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал отдать ему все имеющиеся деньги. Злоумышленник нанес сотруднице букмекерской конторы несколько ударов по голове, после чего забрал 145 тысяч рублей и скрылся.
"По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Полицейские разыскивают нападавшего и рекомендуют нижегородцам не пренебрегать услугами сотрудников охранных предприятий и устанавливать камеры видеонаблюдения в помещениях и при входе в организации", - говорится в сообщении ведомства.