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РИА Новости

Пресс-конференция, посвященная переработке отходов

16:11 03.10.2019
8
10 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная созданию и деятельности Ассоциации производителей и импортеров "РусПРО".
Участники:
- исполнительный директор Ассоциации "РусПРО" Павел РУДАСЬ;
- директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям, член Совета директоров компании AB InBev Efes Ораз ДУРДЫЕВ;
- директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola HBC Россия Ирина АРХИПОВА;
- директор по закупкам, член Правления компании Danone Россия и СНГ Ольга ФЕЛЬДТ;
- директор по делам корпорации, член Правления компании Nestlé Андрей БАДЕР;
- директор по коммуникациям PepsiCo Россия и СНГ Александр КОСТИКОВ;
- директор по коммуникациям компании Tetra Pak в России, Украине, Беларуси, Центральной Азии и странах Кавказа Екатерина ВОЛКОВА;
- вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям компании Unilever Ирина БАХТИНА.

Модератор - партнер, директор Департамента консультирования по налогообложению и праву, руководитель рабочей группы по консультированию в области законодательства о расширенной ответственности импортеров и производителей компании "Делойт" СНГ Татьяна КОФАНОВА.

Ассоциация "РусПРО" объединяет ведущие компании, деятельность которых строится на принципах устойчивого развития. В ходе мероприятия речь пойдет о международном опыте внедрения переработки отходов и принципах циркулярной экономики. Также будут обсуждены вопросы расширенной ответственности производителей в контексте трансформации законодательства.

Аккредитация Иван Меньшенин Тел: +7 (985) 424-2960, +7 (495) 664-4800 Email:Ivan.Menshenin@win2win.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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