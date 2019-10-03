Пресс-конференция женского волейбольного клуба "Динамо"

Участники:
- генеральный директор женского волейбольного клуба "Динамо" (Москва) Владимир ЗИНИЧЕВ;
- главный тренер женского волейбольного клуба "Динамо" (Москва) Александр СУКОМЕЛ;
- игроки женского волейбольного клуба "Динамо" (Москва) Наталия ГОНЧАРОВА, Екатерина ЕФИМОВА, Марина БАБЕШИНА, Ирина ФЕТИСОВА, Яна ЩЕРБАНЬ, Хелена ХАВЕЛКОВА, Виктория ЧАПЛИНА, Дарья ТАЛЫШЕВА, Яна КРИГЕР (МАНЗЮК), Екатерина РАЕВСКАЯ, Дарья СТОЛЯРОВА, Екатерина ЛЮБУШКИНА, Наталья КРОТКОВА.
Действующие чемпионки России, обладательницы Кубка и Суперкубка страны расскажут о подготовке к старту российской женской Суперлиги и престижного европейского турнира - Лиги чемпионов, а также об изменениях и дальнейших планах клуба.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- генеральный директор женского волейбольного клуба "Динамо" (Москва) Владимир ЗИНИЧЕВ;
- главный тренер женского волейбольного клуба "Динамо" (Москва) Александр СУКОМЕЛ;
- игроки женского волейбольного клуба "Динамо" (Москва) Наталия ГОНЧАРОВА, Екатерина ЕФИМОВА, Марина БАБЕШИНА, Ирина ФЕТИСОВА, Яна ЩЕРБАНЬ, Хелена ХАВЕЛКОВА, Виктория ЧАПЛИНА, Дарья ТАЛЫШЕВА, Яна КРИГЕР (МАНЗЮК), Екатерина РАЕВСКАЯ, Дарья СТОЛЯРОВА, Екатерина ЛЮБУШКИНА, Наталья КРОТКОВА.
Действующие чемпионки России, обладательницы Кубка и Суперкубка страны расскажут о подготовке к старту российской женской Суперлиги и престижного европейского турнира - Лиги чемпионов, а также об изменениях и дальнейших планах клуба.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/