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РИА Новости

В МИД прокомментировали проведение президентских выборов в Афганистане

16:09 03.10.2019 (обновлено: 16:11 03.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва положительно оценивает проведение президентских выборов в Афганистане, но отмечает крайне низкую явку избирателей, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Положительно оцениваем проведение президентских выборов в Афганистане 28 сентября, несмотря на напряженную военно-политическую обстановку и наличие террористических угроз. К счастью, нынешнее голосование сопровождалось меньшим количеством жертв, чем парламентские выборы 2018 года. Тем не менее, мы вынуждены отметить крайне низкую явку избирателей, технические сложности, в том числе перебои со связью в северных и северо-восточных провинциях страны, а также большого количества жалоб на работу биометрического оборудования, подтасовки и так далее", - сказала Захарова на брифинге.
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В Афганистане в субботу, 28 сентября, состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".
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Участие в выборах принимали 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу.
Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Предварительные результаты объявят 19 октября, а окончательные - 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, пройдет второй тур, который предварительно назначен на 23 ноября.
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Мария ЗахароваМИД РФАфганистанПолитика
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