В МИД прокомментировали проведение президентских выборов в Афганистане

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва положительно оценивает проведение президентских выборов в Афганистане, но отмечает крайне низкую явку избирателей, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Положительно оцениваем проведение президентских выборов в Афганистане 28 сентября, несмотря на напряженную военно-политическую обстановку и наличие террористических угроз. К счастью, нынешнее голосование сопровождалось меньшим количеством жертв, чем парламентские выборы 2018 года. Тем не менее, мы вынуждены отметить крайне низкую явку избирателей, технические сложности, в том числе перебои со связью в северных и северо-восточных провинциях страны, а также большого количества жалоб на работу биометрического оборудования, подтасовки и так далее", - сказала Захарова на брифинге.

Россия надеется, что подсчет голосов будет максимально честным и прозрачным, отметила Захарова.

В Афганистане в субботу, 28 сентября, состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".

Участие в выборах принимали 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу.