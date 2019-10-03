Орлов: на газификацию Поморья в 2020 году направят около 650 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 3 окт – РИА Новости. На проекты газификации Архангельской области в 2020 году будет направлено около 650 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Орлов по итогам встречи с гендиректором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым в рамках IX Международного газового форума в Санкт-Петербурге.

"Масштаб задач, которые запланированы к реализации в нашем регионе – как на юге, так и на севере – исчисляется в целом инвестициями в миллиарды рублей. Так, в 2020-2021 годах пройдут большие работы по газификации части Архангельска, расположенной на левом берегу Северной Двины", – привели слова Орлова в пресс-службе губернатора и правительства Поморья.

Также планируется существенно увеличить объем инвестиций в газопроводы на подходах к городам и населенным пунктам, в частности, к Савинскому, Няндоме, Новодвинску.

Правительством региона сейчас разрабатывается соглашение, в рамках которого в 2021-2022 годах планируется перевести котельные на этих территориях на газ, что позволит в дальнейшем обеспечить подключение к "голубому топливу" многоквартирных домов и частных домовладений, – отметил глава региона.

Также на встрече обсудили перспективы газификации района порта Экономия с обеспечением возможности подключения как жилого сектора, так и производственных предприятий.