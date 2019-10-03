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РИА Новости
Архангельская область

Орлов: на газификацию Поморья в 2020 году направят около 650 млн рублей

16:09 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 окт – РИА Новости. На проекты газификации Архангельской области в 2020 году будет направлено около 650 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Орлов по итогам встречи с гендиректором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым в рамках IX Международного газового форума в Санкт-Петербурге.

"Масштаб задач, которые запланированы к реализации в нашем регионе – как на юге, так и на севере – исчисляется в целом инвестициями в миллиарды рублей. Так, в 2020-2021 годах пройдут большие работы по газификации части Архангельска, расположенной на левом берегу Северной Двины", – привели слова Орлова в пресс-службе губернатора и правительства Поморья.

Также планируется существенно увеличить объем инвестиций в газопроводы на подходах к городам и населенным пунктам, в частности, к Савинскому, Няндоме, Новодвинску.
Правительством региона сейчас разрабатывается соглашение, в рамках которого в 2021-2022 годах планируется перевести котельные на этих территориях на газ, что позволит в дальнейшем обеспечить подключение к "голубому топливу" многоквартирных домов и частных домовладений, – отметил глава региона.
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Также на встрече обсудили перспективы газификации района порта Экономия с обеспечением возможности подключения как жилого сектора, так и производственных предприятий.
По итогам встречи достигнута договоренность о разработке программы сотрудничества Архангельской области и "Газпром межрегионгаза" на 2021-2025 годы. Соответствующий документ планируется подписать в июне 2020 года.
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Архангельская областьИгорь ОрловАрхангельская областьАрхангельскЭкономика
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