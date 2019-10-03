Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T16:13Z
https://ria.ru/20191003/1559403344.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155742/21/1557422184_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bf3ce52c54aafed1b246bd2a4d995b39.jpg
РИА Новости

СМИ: офис Зеленского допустил два сценария проведения выборов в Донбассе

16:02 03.10.2019 (обновлено: 16:13 03.10.2019)
1197
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк КПП "Станица Луганская"
 КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КПП "Станица Луганская". Архивное фото
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает два сценария проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса: вместе с местными выборами по всей стране осенью 2020 года или отдельно весной-летом следующего года, сообщило в четверг интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении главы государства.
Контактная группа по Донбассу во вторник согласовала "формулу Штайнмайера". Она определяюет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
2 октября, 14:37Радио Sputnik
Закон что дышло. Почему "формула Штайнмайера" – бомба замедленного действияПолитологи рассказали, какие опасности скрывает за собой подписание Киевом "формулы Штайнмайера", которая прописывает порядок работы закона об особом статусе Донбасса после проведения там признанных ОБСЕ выборов.
"Офис президента рассматривает два сценария проведения выборов на оккупированной территории Донбасса - вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года или внеочередные выборы в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.) весной-летом", - говорится в сообщении.
По данным издания, в окружении Зеленского рассматривают возможность провести синхронные очередные местные выборы раньше, чем осенью 2020 года. "Но для этого нужно внести изменения в конституцию Украины, где прописано, что очередные выборы проходят в "последнее воскресенье октября", - отмечается в сообщении.
Издание также сообщает, что два сценария проведения выборов "разделили монолитную команду" Зеленского. Глава офиса президента Андрей Богдан скептически относится к идее внесения изменений в конституцию. При этом его первый заместитель Сергей Трофимов, по данным издания, совместно с профильным комитетом прорабатывают два варианта проведения местных выборов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
0161005
Обсудить 1
"Формула Штайнмайера"ОБСЕДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств в Ереване
Ушаков оценил возможность проведения "нормандского" саммита 16 октября
РИА
Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова не исключила проведения встречи глав МИД "нормандского формата"
Андрей Элксниньш
Мэра Даугавпилса обязали объяснить выступление на русском языке
Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь
Россия готова поставлять электроэнергию с Крыма на Украину
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Заседание Верховной рады Украины
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Россия выступила против членства Тайваня в ИКАО
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал обострение торговых споров США и ЕС
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Киев не подписывал соглашений с ДНР и ЛНР в Минске
Алексей Данилов
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Лента новостейМолния