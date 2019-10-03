СМИ: офис Зеленского допустил два сценария проведения выборов в Донбассе

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает два сценария проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса: вместе с местными выборами по всей стране осенью 2020 года или отдельно весной-летом следующего года, сообщило в четверг интернет-издание Офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает два сценария проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса: вместе с местными выборами по всей стране осенью 2020 года или отдельно весной-летом следующего года, сообщило в четверг интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении главы государства.

Контактная группа по Донбассу во вторник согласовала "формулу Штайнмайера". Она определяюет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"Офис президента рассматривает два сценария проведения выборов на оккупированной территории Донбасса - вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года или внеочередные выборы в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.) весной-летом", - говорится в сообщении.

По данным издания, в окружении Зеленского рассматривают возможность провести синхронные очередные местные выборы раньше, чем осенью 2020 года. "Но для этого нужно внести изменения в конституцию Украины, где прописано, что очередные выборы проходят в "последнее воскресенье октября", - отмечается в сообщении.