СМИ: офис Зеленского допустил два сценария проведения выборов в Донбассе

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает два сценария проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса: вместе с местными выборами по всей стране осенью 2020 года или отдельно весной-летом следующего года, сообщило в четверг интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении главы государства.
Контактная группа по Донбассу во вторник согласовала "формулу Штайнмайера". Она определяюет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
2 октября, 14:37Радио SputnikЗакон что дышло. Почему "формула Штайнмайера" – бомба замедленного действияПолитологи рассказали, какие опасности скрывает за собой подписание Киевом "формулы Штайнмайера", которая прописывает порядок работы закона об особом статусе Донбасса после проведения там признанных ОБСЕ выборов.
"Офис президента рассматривает два сценария проведения выборов на оккупированной территории Донбасса - вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года или внеочередные выборы в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.) весной-летом", - говорится в сообщении.
По данным издания, в окружении Зеленского рассматривают возможность провести синхронные очередные местные выборы раньше, чем осенью 2020 года. "Но для этого нужно внести изменения в конституцию Украины, где прописано, что очередные выборы проходят в "последнее воскресенье октября", - отмечается в сообщении.
Издание также сообщает, что два сценария проведения выборов "разделили монолитную команду" Зеленского. Глава офиса президента Андрей Богдан скептически относится к идее внесения изменений в конституцию. При этом его первый заместитель Сергей Трофимов, по данным издания, совместно с профильным комитетом прорабатывают два варианта проведения местных выборов.
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