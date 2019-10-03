Моряки со сгоревшего в Норвегии траулера вернутся в Мурманск

МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Экипаж траулера "Бухта Наездник", который на прошлой неделе сгорел в норвежском порту Тромсё, должен прибыть в Мурманск к вечеру четверга, сообщили РИА Новости в "Мурманском траловом флоте", которому принадлежит судно.

"Сейчас они проходят границу уже на российской территории, к вечеру должны быть в Мурманске", - сообщил собеседник агентства.

Экипаж траулера "Бухта Наездник" составляет 29 человек, часть из них – жители других регионов, и после восстановления документов, которые сгорели во время пожара, они будут отправлены домой.

Что касается самого судна, притопленного в порту Тромсё, поднимать его будет судовладелец. "Это, по всей видимости, займет не одну неделю", - добавили в порту.

Сигнал о возгорании судна был получен утром 25 сентября. Все 29 членов экипажа эвакуированы, пострадавших не было. Пожар не удавалось потушить больше суток, на борту судна находились емкости с аммиаком и около 200 тысяч литров топлива. В четверг утром судно опрокинулось на бок и легло на дно.