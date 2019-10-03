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РИА Новости

Моряки со сгоревшего в Норвегии траулера вернутся в Мурманск

15:59 03.10.2019
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© REUTERS / NTB Scanpix/Rune Stoltz BertinussenТушение российского траулера "Бухта Наездник" в порту Тромсё, Норвегия
Тушение российского траулера Бухта Наездник в порту Тромсё, Норвегия
© REUTERS / NTB Scanpix/Rune Stoltz Bertinussen
МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Экипаж траулера "Бухта Наездник", который на прошлой неделе сгорел в норвежском порту Тромсё, должен прибыть в Мурманск к вечеру четверга, сообщили РИА Новости в "Мурманском траловом флоте", которому принадлежит судно.
"Сейчас они проходят границу уже на российской территории, к вечеру должны быть в Мурманске", - сообщил собеседник агентства.
Экипаж траулера "Бухта Наездник" составляет 29 человек, часть из них – жители других регионов, и после восстановления документов, которые сгорели во время пожара, они будут отправлены домой.
Что касается самого судна, притопленного в порту Тромсё, поднимать его будет судовладелец. "Это, по всей видимости, займет не одну неделю", - добавили в порту.
Тушение российского траулера Бухта Наездник в порту Тромсё, Норвегия
26 сентября, 09:37РИА Новости
Никто из россиян не пострадал при пожаре на траулере в Тромсе, сообщил МИД
Сигнал о возгорании судна был получен утром 25 сентября. Все 29 членов экипажа эвакуированы, пострадавших не было. Пожар не удавалось потушить больше суток, на борту судна находились емкости с аммиаком и около 200 тысяч литров топлива. В четверг утром судно опрокинулось на бок и легло на дно.
По информации из открытых источников, судно "Бухта Наездник" - средний морозильный рыболовный траулер, построен в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение - 2878 тонн, длина 64 метра, полная численность экипажа 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в северо-восточной Атлантике.
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МурманскНорвегияПроисшествия
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