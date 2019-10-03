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РИА Новости

Мэра Даугавпилса обязали объяснить выступление на русском языке

15:57 03.10.2019
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CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu svinīgais solījumsАндрей Элксниньш
Андрей Элксниньш
CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu svinīgais solījums
Андрей Элксниньш. Архивное фото
РИГА, 3 окт – РИА Новости. Центр госязыка Латвии обратился к мэру Даугавпилса Андрею Элксниньшу с просьбой дать объяснение по поводу речи на русском языке во время фестиваля Dragon Boats на озере Большие Стропы.
В Латвии проживает 2 миллиона человек. Для 40% из них русский является родным. В стране один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного. Русские составляют порядка 50% населения Даугавпилса. Мэр Даугавпилса на мероприятии, которое состоялось 24 августа произнес речь на русском языке.
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"Центр государственного языка прислал мне "письмо счастья" за русскую речь. Как оказалось, этим летом загорая на озере Большие Стропы я нарушил преамбулу к Конституции, пожелав гребцам на русском языке удачно погрести", - написал Элксниньш на своей странице в Facebook.
Центр госязыка отмечает, что по закону о самоуправлениях рабочим языком муниципалитетов является латышский, а председатель думы должен знать государственный язык на самом высоком уровне. Инстанция указывает, что он обязан обеспечивать сплочение общества, основанное на использовании латышского языка, и использовать именно его, особенно на мероприятиях для всех жителей города.
Ранее Центр государственного языка уже предъявлял Элксниньшу претензии в связи с тем, что он на пресс-конференции отвечал на вопросы русскоязычных журналистов на русском языке, а также использует его в Facebook для информирования горожан.
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