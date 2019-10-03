Мэра Даугавпилса обязали объяснить выступление на русском языке

РИГА, 3 окт – РИА Новости. Центр госязыка Латвии обратился к мэру Даугавпилса Андрею Элксниньшу с просьбой дать объяснение по поводу речи на русском языке во время фестиваля Dragon Boats на озере Большие Стропы.

В Латвии проживает 2 миллиона человек. Для 40% из них русский является родным. В стране один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного. Русские составляют порядка 50% населения Даугавпилса. Мэр Даугавпилса на мероприятии, которое состоялось 24 августа произнес речь на русском языке.

"Центр государственного языка прислал мне "письмо счастья" за русскую речь. Как оказалось, этим летом загорая на озере Большие Стропы я нарушил преамбулу к Конституции, пожелав гребцам на русском языке удачно погрести", - написал Элксниньш на своей странице в Facebook

Центр госязыка отмечает, что по закону о самоуправлениях рабочим языком муниципалитетов является латышский, а председатель думы должен знать государственный язык на самом высоком уровне. Инстанция указывает, что он обязан обеспечивать сплочение общества, основанное на использовании латышского языка, и использовать именно его, особенно на мероприятиях для всех жителей города.