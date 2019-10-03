Угроза взрыва в торговых центрах Липецка не подтвердилась

ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Информация об угрозе взрыва в двух торговых центрах Липецка, откуда в общей сложности пришлось эвакуировать 1,5 тысячи человек, не нашла подтверждения, сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб города.

Ранее сообщалось, что в 10.57 мск поступила информация о взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре "Европа", откуда после этого были эвакуированы 500 человек. В 12.43 мск такое же сообщение поступило о торгово-развлекательном центре "Ривьера".

"В "Ривьере" была эвакуирована 1 тысяча человек, из них 50 детей. В 14.54 (мск) проверку торгового центра закончили, взрывных устройств не обнаружили", - сказал собеседник агентства.