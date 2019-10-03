В НАТО заявили о поддержке демократических реформ в Грузии

"Североатлантический совет твердо поддерживает проходящие в Грузии демократические реформы. На встрече внимание было уделено всем важным вопросам, достигнутому прогрессу и существующим в регионе вызовам безопасности. Позитивны было оценены предпринятые шаги в направлении усиления демократических институций и правосудия. Стороны также обсудили то, каким образом должно быть продолжено практическое сотрудничество и партнерство в регионе Черного моря", - сказано в заявлении пресс-службы правительства Грузии.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.