Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T15:49Z
https://ria.ru/20191003/1559402675.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_0:222:2919:1864_1036x0_80_0_0_4f17bbde43b3c46df51beaaaa7dc9974.jpg
РИА Новости

В НАТО заявили о поддержке демократических реформ в Грузии

15:49 03.10.2019
674
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСевероатлантический альянс (НАТО)
Североатлантический альянс (НАТО)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Североатлантический альянс (НАТО). Архивное фото
ТБИЛИСИ, 3 окт – РИА Новости. Североатлантический совет поддерживает осуществляемые грузинской стороной демократические реформы, передает пресс-служба правительства Грузии.
Делегация Североатлантического альянса во главе с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер прибыли в Грузию 3 октября, там состоялась ее встреча с грузинским премьером Георгием Гахарией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
25 сентября, 22:05РИА Новости
Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО
"Североатлантический совет твердо поддерживает проходящие в Грузии демократические реформы. На встрече внимание было уделено всем важным вопросам, достигнутому прогрессу и существующим в регионе вызовам безопасности. Позитивны было оценены предпринятые шаги в направлении усиления демократических институций и правосудия. Стороны также обсудили то, каким образом должно быть продолжено практическое сотрудничество и партнерство в регионе Черного моря", - сказано в заявлении пресс-службы правительства Грузии.
Гахария в свою очередь поблагодарил Североатлантический Альянс за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
27 сентября, 20:53РИА Новости
Песков опроверг сообщения о переговорах по невхождению Грузии в НАТО и ЕС
660108
Обсудить 1
Георгий ГахарияНАТОГрузияВ мире
Рекомендуем
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер
В НАТО заявили, что будут продолжать углублять сотрудничество с Грузией
РИА
Новости
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Эмблема НАТО
Конгрессмен заявил о планах НАТО провести масштабные учения в Европе
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Абхазия сняла ограничение на пересечение границы с Грузией
Лента
новостей
Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль
Палестина надеется на расширение присутствия России на Ближнем Востоке
Столица Испании Мадрид
В Мадриде назвали введение США пошлин неуважением к принципам торговли
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017
Президент Сербии призвал обозначить сроки вступления страны в ЕС
Президент РФ Владимир Путин и король Иордании Абдалла II бен аль Хусейн во время встречи. 15 февраля 2018
Иордания поддерживает присутствие России на Ближнем Востоке
Молоток судьи
В ЕС сочли возможным удаление с Facebook комментариев по решению суда
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
"Попытка извиниться". Как в Грузии восприняли переговоры с Лавровым
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оставляет запись в Книге почетных гостей в музее Хосе Марти на площади Революции в Гаване
Медведев назвал Кубу важным союзником России в Латинской Америке
Сергей Лавров
Лавров отверг обвинения в адрес России о желании внести раскол в ряды ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Лента новостейМолния