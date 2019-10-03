Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T15:49Z
https://ria.ru/20191003/1559402634.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155069/88/1550698895_0:69:3075:1799_1036x0_80_0_0_819387805bafec7d502d690cfdf4ede2.jpg
РИА Новости

В Саратове арестовали второго экс-полицейского после избиения задержанного

15:49 03.10.2019
524
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вольский районный суд Саратовской области в четверг арестовал до 1 декабря второго бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в превышении полномочий после избиения до смерти задержанного мужчины вблизи кладбища, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее в прокуратуре сообщили, что двое полицейских в Вольске задержаны по подозрению в том, что 26 сентября на служебной машине в наручниках отвезли задержанного на улице пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти. По данным следствия, им предъявлено обвинение, вину они признали. Ранее в четверг заключил под стражу до 1 декабря одного из обвиняемых, вопрос об аресте второго находился на рассмотрении в суде.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя, которое поддержал представитель Вольской межрайонной прокуратуры, и арестовал второго обвиняемого также на срок до 1 декабря", - сказала собеседница агентства.
Экс-полицейских обвиняют по статьям УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Им грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко.
Эмблема на форме сотрудника полиции
2 сентября, 15:54РИА Новости
Брянскому экс-полицейскому грозит до 15 лет за убийство студента
В пресс-службе областного главка МВД ранее заявили РИА Новости, что оба сержанта полиции и их непосредственные руководители уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а вышестоящие руководители местного отдела полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
1210030
Обсудить 1
СаратовПроисшествия
Рекомендуем
Монеты России
Полиция выяснила, как муж тратил похищенные башкирской кассиршей деньги
РИА
Новости
Прокуратура
Саратовского экс-полицейского арестовали за избиение задержанного до смерти
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин у народного мемориала, организованного в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня. 31 марта 2018
Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах в московской школе
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Омбудсмен рассказала подробности убийства школьницы в Балашихе
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Томске мужчина убил двух женщин и покончил с собой
Подделки
Суд оштрафовал предпринимателя, торговавшего очками Chanel и Dior в Мытищах
Автомобиль полиции
В Нижнем Новгороде ищут мужчину, ограбившего букмекерскую контору
Мост через реку Воронеж в Липецке
Угроза взрыва в торговых центрах Липецка не подтвердилась
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
В доме подозреваемого в атаке на полицейских в Париже проводят обыск
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
СМИ узнали подробности нападения в префектуре полиции в Париже
Пицца
Жительница Калининграда поранилась стеклом в пицце
Сотрудница МВД России
В Дагестане студент ударил ножом одногруппника за колкости в его адрес
Тонировка автомобиля
В ГИБДД ответили, могут ли инспекторы требовать снять тонировку на месте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Лента новостейМолния