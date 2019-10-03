В Саратове арестовали второго экс-полицейского после избиения задержанного

САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вольский районный суд Саратовской области в четверг арестовал до 1 декабря второго бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в превышении полномочий после избиения до смерти задержанного мужчины вблизи кладбища, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее в прокуратуре сообщили, что двое полицейских в Вольске задержаны по подозрению в том, что 26 сентября на служебной машине в наручниках отвезли задержанного на улице пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти. По данным следствия, им предъявлено обвинение, вину они признали. Ранее в четверг заключил под стражу до 1 декабря одного из обвиняемых, вопрос об аресте второго находился на рассмотрении в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя, которое поддержал представитель Вольской межрайонной прокуратуры, и арестовал второго обвиняемого также на срок до 1 декабря", - сказала собеседница агентства.

Экс-полицейских обвиняют по статьям УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Им грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко.