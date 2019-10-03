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РИА Новости

Депутат Госдумы назвал сокращение рабочей недели мировым трендом

15:28 03.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Жигарев
Сергей Жигарев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сокращение рабочей недели - это мировой тренд, в будущем человек сам будет определять, сколько времени он должен находиться на работе, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.
"Что касается сокращения рабочей недели, это, безусловно, мировой тренд", - сказал Жигарев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что классическое представление о рабочей неделе сегодня является "эфемерным", поскольку современный человек при помощи мобильного телефона 24 часа в сутки может находиться "на работе". Сегодня труд становится интеллектуальным, и в будущем, по мнению Жигарева, будет меняться в первую очередь форма работы. Человек будет сам для себя определять, "сколько времени он на работе".
"Мир так быстро меняется, что если мы не будем, условно говоря, как-то подскакивать под этот мир и каким-то образом строить новые взаимодействия между обществом и гражданами, то это все превратится в жуткую анархию и в жуткий хаос", - заключил председатель комитета ГД.
Сотрудники в офисе
15 сентября, 08:00РИА Новости
Все за и против четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Минтруд РФ направил доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в правительство РФ, обсуждение вопроса на данный момент продолжается.
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