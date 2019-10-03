Пресс-конференция о IХ Всероссийском фестивале NAUKA 0+

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8 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная популяризации науки в России и проведению IХ Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ и XIV Московского фестиваля науки.