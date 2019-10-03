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РИА Новости

Пресс-конференция о IХ Всероссийском фестивале NAUKA 0+

15:16 03.10.2019 (обновлено: 15:18 03.10.2019)
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8 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная популяризации науки в России и проведению IХ Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ и XIV Московского фестиваля науки.
Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил КОТЮКОВ;
- ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.

Также к участию приглашен:
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак КАЛИНА.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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