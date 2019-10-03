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РИА Новости

Несырьевой экспорт Москвы в ЕС за 7 месяцев года вырос до 3,6 млрд долларов

15:11 03.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква-сити
Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) московских предприятий в страны Евросоюза за первые 7 месяцев текущего года достиг 3,6 миллиарда долларов, что на треть превышает аналогичные показатели прошлого года, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
За весь 2018 год объем ННЭ в Евросоюз составил 4,6 миллиарда долларов.
По данным Московского экспортного центра, (МЭЦ), подведомственного Департаменту, в январе – июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ННЭ в Великобританию вырос на 145% до 1,3 миллиарда долларов. ННЭ в Германию достиг 683,2 миллиона долларов, что на 30,9% больше показателей января–июля 2018 года. На третьем месте – Чехия, ННЭ Москвы в эту страну вырос на 43,8% и составил 379,1 миллиона долларов.
"Развитие торгово-экономических отношений со странами Евросоюза является одним из приоритетов экспорта Москвы. Среди лидеров по отраслям в составе столичного ННЭ в ЕС в первые семь месяцев 2019 года можно отметить машины и оборудование (366,9 миллиона долларов, полуфабрикаты химической промышленности (335,1 миллиона долларов), а также транспортные средства и их компоненты (275,2 миллиона долларов)", -приводятся в сообщении слова руководителя Департамента Алексея Фурсина.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМосква
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