Несырьевой экспорт Москвы в ЕС за 7 месяцев года вырос до 3,6 млрд долларов

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) московских предприятий в страны Евросоюза за первые 7 месяцев текущего года достиг 3,6 миллиарда долларов, что на треть превышает аналогичные показатели прошлого года, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

За весь 2018 год объем ННЭ в Евросоюз составил 4,6 миллиарда долларов.

По данным Московского экспортного центра, (МЭЦ), подведомственного Департаменту, в январе – июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ННЭ в Великобританию вырос на 145% до 1,3 миллиарда долларов. ННЭ в Германию достиг 683,2 миллиона долларов, что на 30,9% больше показателей января–июля 2018 года. На третьем месте – Чехия, ННЭ Москвы в эту страну вырос на 43,8% и составил 379,1 миллиона долларов.