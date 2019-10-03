Иордания поддерживает присутствие России на Ближнем Востоке

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Иордания поддерживает сильное присутствие России на Ближнем Востоке, готова прислушиваться к рекомендациям Москвы в ряде вопросов, заявил король Абдалла II на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я бы хотел подчеркнуть роль России в нашем регионе. Без России многие вопросы, например, мирный процесс в Сирии и другие вопросы не смогли бы развиваться. Поэтому я хочу подчеркнуть важную роль России", - сказал Абдалла II.

Встреча лидеров двух стран проходит на полях Валдайского форума в Сочи.

"Мы рады видеть такое сильное присутствие России и рады следовать вашим рекомендациям по многим вопросам, которые мы будем обсуждать сегодня", - сказал король Иордании. Он поблагодарил президента РФ за поддержку Иордании и региона в целом.