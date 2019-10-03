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РИА Новости

Иордания поддерживает присутствие России на Ближнем Востоке

15:03 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Иордании Абдалла II бен аль Хусейн во время встречи. 15 февраля 2018
Президент РФ Владимир Путин и король Иордании Абдалла II бен аль Хусейн во время встречи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Иордания поддерживает сильное присутствие России на Ближнем Востоке, готова прислушиваться к рекомендациям Москвы в ряде вопросов, заявил король Абдалла II на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я бы хотел подчеркнуть роль России в нашем регионе. Без России многие вопросы, например, мирный процесс в Сирии и другие вопросы не смогли бы развиваться. Поэтому я хочу подчеркнуть важную роль России", - сказал Абдалла II.
Встреча В.Путина с королем Иордании Абдаллой II
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Межгосударственные отношения России и Иордании
Встреча лидеров двух стран проходит на полях Валдайского форума в Сочи.
"Мы рады видеть такое сильное присутствие России и рады следовать вашим рекомендациям по многим вопросам, которые мы будем обсуждать сегодня", - сказал король Иордании. Он поблагодарил президента РФ за поддержку Иордании и региона в целом.
Абдалла II подчеркнул, что рад возможности обменяться мнениями по проблемам в регионе Ближнего Востока. "Отношения между двумя нашими странами насчитывают уже более 50 лет, но мы уже лично общаемся на протяжении 20 лет. Я думаю, что наши отношения основываются на честности и братских отношениях между нашими двумя странами", - сказал король Иордании.
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Ближний ВостокАбдалла IIВладимир ПутинИорданияРоссияВ мире
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