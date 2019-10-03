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РИА Новости

В США подросток ценой жизни спас пятилетнюю сестру от грабителя

15:00 03.10.2019 (обновлено: 16:15 03.10.2019)
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© AP Photo / David GoldmanОфицер полиции штата Флорида, США
Офицер полиции штата Флорида, США
© AP Photo / David Goldman
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Во Флориде 15-летний подросток пожертвовал жизнью, защищая пятилетнюю сестру от вломившегося в дом грабителя, сообщил Newsweek.
Полиция узнала о случившемся после звонка в участок о проникновении в дом взломщика. Правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался 27-летний рецидивист.
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После этого полицейские проверили окрестные дома и выяснили, что мужчина уже успел проникнуть в один из домов по соседству. Во время обыска дома они обнаружили тело убитого подростка.
В правоохранительных органах рассказали, что он пытался защитить находившуюся в доме младшую сестру и даже нанес грабителю несколько ударов ножом.
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