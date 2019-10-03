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РИА Новости

Госслужащие Приангарья, работавшие в зоне ЧС, получат компенсации

14:58 03.10.2019
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
ИРКУТСК, 3 окт - РИА Новости. Увеличение расходов бюджета на оплату труда госслужащих министерств и ведомств Иркутской области, работавших летом в зоне ЧС, связано с выплатой компенсаций за сверхурочный труд, а не с премиями, сообщает правительство региона.
Изменения в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" были рассмотрены в понедельник депутатами законодательного собрания Иркутской области. Законопроект был принят сразу в трех чтениях, чтобы вовремя оказать помощь людям и муниципальным образованиям, пострадавшим от летнего паводка. Одна из статей, касающаяся выплат государственным служащим, была увеличена на 336,9 миллиона рублей. В связи с этим СМИ распространили информацию о том, что данные средства пойдут на выплаты премий чиновникам министерств и ведомств Приангарья.
Правительство Иркутской области назвало эти сообщения инсинуацией и распространило открытое письмо, в котором разъяснило, на что будут потрачены деньги.
"Государственные гражданские служащие многих министерств и ведомств Иркутской области больше трех месяцев работают в пострадавших от наводнения территориях региона. Без выходных и не по восемь нормированных часов, а по 12 и более. Деньги, заложенные в бюджете, - это не премиальные, а компенсационные за сверхурочную работу", - говорится в сообщении.
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В нем также уточняется, что компенсации положены исключительно рядовым сотрудникам. Губернатор, председатель правительства, заместители главы региона и правительства, а также министры не могут претендовать на их получение. При расчете увеличения статьи бюджета также учитывалось, что она не может превышать 10% годового фонда оплаты труда того госоргана, который будет выплачивать компенсации.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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