Экс-мэр Ялты намерен продолжить работу в правительстве Крыма

ЯЛТА, 3 окт – РИА Новости. Ушедший с поста главы администрации Ялты Алексей Челпанов заявил, что намерен вернуться на работу в крымское правительство.

Депутаты ялтинского горсовета досрочно прекратили полномочия Челпанова на внеочередной сессии в четверг. Он возглавлял администрацию с мая прошлого года, а до этого с 2016 года был помощником председателя совета министров Крыма.

"После того, как основные задачи, которые ставило передо мной руководство республики, были выполнены, настало время вернуться обратно в совет министров и продолжить работу уже в другой должности", – сказал Челпанов на сессии горсовета.

Бывший мэр выразил уверенность, что новое руководство продолжит благоустройство города, и пообещал оказывать содействие в этом.