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РИА Новости

Экс-мэр Ялты намерен продолжить работу в правительстве Крыма

14:33 03.10.2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько Глава администрации Ялты Алексей Челпанов
Глава администрации Ялты Алексей Челпанов
© РИА Новости / Александр Полегенько
ЯЛТА, 3 окт – РИА Новости. Ушедший с поста главы администрации Ялты Алексей Челпанов заявил, что намерен вернуться на работу в крымское правительство.
Депутаты ялтинского горсовета досрочно прекратили полномочия Челпанова на внеочередной сессии в четверг. Он возглавлял администрацию с мая прошлого года, а до этого с 2016 года был помощником председателя совета министров Крыма.
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"После того, как основные задачи, которые ставило передо мной руководство республики, были выполнены, настало время вернуться обратно в совет министров и продолжить работу уже в другой должности", – сказал Челпанов на сессии горсовета.
Бывший мэр выразил уверенность, что новое руководство продолжит благоустройство города, и пообещал оказывать содействие в этом.
Челпанов также подчеркнул, что для него было большой честью работать в регионе, и назвал Ялту "лучшим в мире городом".
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