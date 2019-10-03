Выставка "История дерматовенерологии" в Москве

Дерматовенерология считается одной из наиболее востребованных специализаций среди дерматологов.
Дерматовенерология считается одной из наиболее востребованных специализаций среди дерматологов.
Инфекции, передающиеся половым путем, являются важнейшей проблемой, так как тяжелые последствия напрямую влияют на состояние здоровья населения.
Инфекции, передающиеся половым путем, являются важнейшей проблемой, так как тяжелые последствия напрямую влияют на состояние здоровья населения.
Кожные и венерические заболевания занимают одно из первых мест по распространенности.
Кожные и венерические заболевания занимают одно из первых мест по распространенности.
Здоровье кожи также обычно является важным психологическим фактором.
Здоровье кожи также обычно является важным психологическим фактором.
Цель Форума — информирование специалистов дерматовенерологической службы о новых и эффективных методах диагностики, лечения и профилактики заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем.
Цель Форума — информирование специалистов дерматовенерологической службы о новых и эффективных методах диагностики, лечения и профилактики заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем.
В мероприятии принимают участие дерматологи, венерологи, косметологи и специалисты смежных областей медицины.
В мероприятии принимают участие дерматологи, венерологи, косметологи и специалисты смежных областей медицины.
Программа Форума включает обсуждение современных методов лечения и диагностики профильных заболеваний, стратегии развития здравоохранения, правовых аспектов оказания помощи пациентам и многое другое.
Программа Форума включает обсуждение современных методов лечения и диагностики профильных заболеваний, стратегии развития здравоохранения, правовых аспектов оказания помощи пациентам и многое другое.
Также на мероприятии выступают эксперты в области косметологии — они расскажут об эстетической медицине, актуальных методиках коррекции и техническом оснащении.
Также на мероприятии выступают эксперты в области косметологии — они расскажут об эстетической медицине, актуальных методиках коррекции и техническом оснащении.
Форум продлится с 3 по 4 октября.
Мероприятие проводится под патронатом Правительства Москвы и столичного Департамента здравоохранения.
Мероприятие проводится под патронатом Правительства Москвы и столичного Департамента здравоохранения.