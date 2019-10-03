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РИА Новости

Выставка "История дерматовенерологии" в Москве

15:32 03.10.2019
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В доме Правительства Москвы в рамках Форума дерматовенерологов ЦФО проходит выставка "История дерматовенерологии". Коллекция исторических плакатов и муляжей — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Дерматовенерология считается одной из наиболее востребованных специализаций среди дерматологов.

 Выставка История дерматовенерологии в рамках Форума дерматовенерологов ЦФО
1 из 10

Дерматовенерология считается одной из наиболее востребованных специализаций среди дерматологов.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Инфекции, передающиеся половым путем, являются важнейшей проблемой, так как тяжелые последствия напрямую влияют на состояние здоровья населения.

 Выставка История дерматовенерологии в рамках Форума дерматовенерологов ЦФО
2 из 10

Инфекции, передающиеся половым путем, являются важнейшей проблемой, так как тяжелые последствия напрямую влияют на состояние здоровья населения.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Кожные и венерические заболевания занимают одно из первых мест по распространенности.

 Выставка История дерматовенерологии в рамках Форума дерматовенерологов ЦФО
3 из 10

Кожные и венерические заболевания занимают одно из первых мест по распространенности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Здоровье кожи также обычно является важным психологическим фактором.

 Выставка История дерматовенерологии в рамках Форума дерматовенерологов ЦФО
4 из 10

Здоровье кожи также обычно является важным психологическим фактором.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Цель Форума — информирование специалистов дерматовенерологической службы о новых и эффективных методах диагностики, лечения и профилактики заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем.

 Выставка История дерматовенерологии в рамках Форума дерматовенерологов ЦФО
5 из 10

Цель Форума — информирование специалистов дерматовенерологической службы о новых и эффективных методах диагностики, лечения и профилактики заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

В мероприятии принимают участие дерматологи, венерологи, косметологи и специалисты смежных областей медицины.

 Выставка История дерматовенерологии в рамках Форума дерматовенерологов ЦФО
6 из 10

В мероприятии принимают участие дерматологи, венерологи, косметологи и специалисты смежных областей медицины.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Программа Форума включает обсуждение современных методов лечения и диагностики профильных заболеваний, стратегии развития здравоохранения, правовых аспектов оказания помощи пациентам и многое другое.

 Выставка История дерматовенерологии в рамках Форума дерматовенерологов ЦФО
7 из 10

Программа Форума включает обсуждение современных методов лечения и диагностики профильных заболеваний, стратегии развития здравоохранения, правовых аспектов оказания помощи пациентам и многое другое.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Также на мероприятии выступают эксперты в области косметологии — они расскажут об эстетической медицине, актуальных методиках коррекции и техническом оснащении.

 Выставка История дерматовенерологии в рамках Форума дерматовенерологов ЦФО
8 из 10

Также на мероприятии выступают эксперты в области косметологии — они расскажут об эстетической медицине, актуальных методиках коррекции и техническом оснащении.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Форум продлится с 3 по 4 октября.

 Выставка История дерматовенерологии в рамках Форума дерматовенерологов ЦФО
9 из 10

Форум продлится с 3 по 4 октября.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Мероприятие проводится под патронатом Правительства Москвы и столичного Департамента здравоохранения.

 Выставка История дерматовенерологии в рамках Форума дерматовенерологов ЦФО
10 из 10

Мероприятие проводится под патронатом Правительства Москвы и столичного Департамента здравоохранения.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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