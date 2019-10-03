Новая власть в США не прекратит торговую войну с Китаем, считает эксперт

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Торговая война между США и Китаем не закончится, даже если на президентских выборах в США в 2020 году победит кандидат от демократов, сказал журналистам профессор исследований государственного управления и России Гарвардского университета Тимоти Колтон.
"Я, как американец, внимательно слежу за ситуацией и думаю, что она будет только ухудшаться, прежде чем настанет какое-то улучшение. Разногласия очень серьёзные, что-то может измениться, если господин (президент США Дональд) Трамп не будет переизбран на новый срок, но и в этом случае - в случае, если демократы вернутся во власть, может измениться стиль, но основа (такой политики) останется", - сказал Колтон в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Между крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, с 2018 года идет так называемая торговая война. За это время стороны не раз садились за стол переговоров, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова взаимно повышали импортные пошлины. Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября. Очередной раунд торговых переговоров ожидается 10-11 октября.