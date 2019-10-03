Новая власть в США не прекратит торговую войну с Китаем, считает эксперт

"Я, как американец, внимательно слежу за ситуацией и думаю, что она будет только ухудшаться, прежде чем настанет какое-то улучшение. Разногласия очень серьёзные, что-то может измениться, если господин (президент США Дональд) Трамп не будет переизбран на новый срок, но и в этом случае - в случае, если демократы вернутся во власть, может измениться стиль, но основа (такой политики) останется", - сказал Колтон в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".