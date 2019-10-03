Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T14:26Z
https://ria.ru/20191003/1559398036.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_267:613:2818:2048_1036x0_80_0_0_b0e6fc14933421b09aac696b92f992dc.jpg
РИА Новости

Новая власть в США не прекратит торговую войну с Китаем, считает эксперт

14:26 03.10.2019
324
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Торговая война между США и Китаем не закончится, даже если на президентских выборах в США в 2020 году победит кандидат от демократов, сказал журналистам профессор исследований государственного управления и России Гарвардского университета Тимоти Колтон.
"Я, как американец, внимательно слежу за ситуацией и думаю, что она будет только ухудшаться, прежде чем настанет какое-то улучшение. Разногласия очень серьёзные, что-то может измениться, если господин (президент США Дональд) Трамп не будет переизбран на новый срок, но и в этом случае - в случае, если демократы вернутся во власть, может измениться стиль, но основа (такой политики) останется", - сказал Колтон в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".
Дональд Трамп во время встречи с Петром Порошенко в рамках Генеральной ассамблеи ООН. 21 сентября 2017
26 сентября, 10:47Сказано в эфире
"Специфика момента". В США хотят расследовать задержку военной помощи КиевуСенаторы-демократы призвали министерство обороны США расследовать задержку военной помощи Украине, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков рассказал, как внешняя политика Соединенных Штатов становится их внутренней политикой.
Между крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, с 2018 года идет так называемая торговая война. За это время стороны не раз садились за стол переговоров, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова взаимно повышали импортные пошлины. Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября. Очередной раунд торговых переговоров ожидается 10-11 октября.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
25 сентября, 21:14Радио Sputnik
Не одни демократы: эксперты назвали, кому выгодна тема с импичментом ТрампаПолитологи и парламентарии оценили перспективы досрочной отставки президента США и рассказали, почему история с импичментом поможет как оппонентам Трампа, ему самому и не только.
420000
Обсудить 0
Гарвардский университетСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД ожидает, что Трамп выполнит обещание о выводе войск США из Сирии
РИА
Новости
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Москва и Гавана проработают вопрос продовольственной безопасности Кубы
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин заявил, что внутриполитическая борьба в США приобрела крайние формы
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил роль Азии в решении глобальных проблем
Лента
новостей
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
"Формула Штайнмайера" содержит только обязательства Киева, заявили в ЛНР
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал обострение торговых споров США и ЕС
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя - 2019
Путин заявил, что Азия возвращает себе место в мировых делах
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич прокомментировал согласование "формулы Штайнмайера"
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
Путин оценил рост товарооборота с Филиппинами
Истребители-бомбардировщики Су-34
Минобороны получило партию истребителей Су-34
Столица Испании Мадрид
В Мадриде назвали введение США пошлин неуважением к принципам торговли
Сергей Лавров
Лавров отверг обвинения в адрес России о желании внести раскол в ряды ЕС
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Эксперты рассказали, как смена посла повлияет на отношения России и США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
Лента новостейМолния