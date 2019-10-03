Умерла звезда "Казино "Рояль" и "Мстителей" Анна Куэйл

Анна Куэйл родилась в 1932 году в Ворвикшире. За свою карьеру сыграла в нескольких десятках картин, среди которых "Казино "Рояль" (1967 год), сериал "Мстители" (1961-1969 годы), "Пиф-паф ой-ой-ой" (1968 год) и другие. Кроме того, актриса отметилась в ряде проектов на британском телевидении.