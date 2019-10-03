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РИА Новости

Умерла звезда "Казино "Рояль" и "Мстителей" Анна Куэйл

14:23 03.10.2019 (обновлено: 15:55 03.10.2019)
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© Dramatic Features (1968)Кадр из фильма "Пиф-паф ой-ой-ой"
Кадр из фильма Пиф-паф ой-ой-ой
© Dramatic Features (1968)
Кадр из фильма "Пиф-паф ой-ой-ой". Архивное фото
Москва, 3 окт — РИА Новости. Британская актриса, прославившаяся ролью миссис Монро в сериале "Грэндж Хилл", скончалась на 86-м году жизни, пишет Mirror со ссылкой на ее семью.
Причиной смерти стала старческая деменция, которой Куэйл страдала с 2012 года.
Анна Куэйл родилась в 1932 году в Ворвикшире. За свою карьеру сыграла в нескольких десятках картин, среди которых "Казино "Рояль" (1967 год), сериал "Мстители" (1961-1969 годы), "Пиф-паф ой-ой-ой" (1968 год) и другие. Кроме того, актриса отметилась в ряде проектов на британском телевидении.
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