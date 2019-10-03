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РИА Новости

В ДНР заявили, что уничтожили беспилотник силовиков в Донбассе

14:03 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило в Донбассе беспилотник украинских силовиков, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.
"Вчера в районе населенного пункта Белая Каменка уничтожен очередной БПЛА вооруженных формирований Украины типа "Фантом", который использовался боевиками 35-й бригады для корректировки огня 120-миллиметровых минометов", - сказал Айгистов.
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Вчера, 09:47РИА Новости
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Он отметил, что за последние несколько дней это уже второй сбитый ополчением беспилотник украинских силовиков.
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