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РИА Новости

Бойко назвал закон о рынке земли на Украине путем к рабству

13:50 03.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сопредседатель украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что закон о рынке земли на Украины является путем к рабству, и заявил, что политсила представила альтернативный законопроект.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Как ранее заявил премьер Украины Алексей Гончарук, правительство рассчитывает, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года. В свою очередь Зеленский заверил, что право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании.
Пшеница в Киевской области. Архивное фото
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Как казаки землю делили. Кто выиграет от новых законов на Украине?Обогатит или обворует закон о продаже земли украинца? Скорее всего, ни то, ни другое. "Свободный" рынок земель на Украине только закрепит существующий раздел "последнего богатства" между кланами миллиардеров.
"Законопроект, который получил парламент от правительства, который называется благозвучно "закон о рынке земли", на самом деле, это путь к рабству", - сказал Бойко в эфире телеканала "112.Украина" в четверг.
По его словам, "Оппозиционная платформа – За жизнь" представила свой альтернативный законопроект, который запрещает продажу земли и продлевает мораторий до тех пор, пока законопроект не будет разработан с участием украинских фермеров, а не Всемирного банка.
"И только после того, как он будет разработан с вашим участием, и пройдет украинский референдум, и люди скажут "да", только после этого можно будет вносить законопроект в сессионный зал", - добавил оппозиционный депутат.
Бойко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа" намерена поддерживать проведение референдума по вопросу земли на Украине, а также и в дальнейшем голосовать за запрет продажи земли сельхозназначения.
Работница фермерского хозяйства в Новгородской области
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Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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