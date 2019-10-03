Бойко назвал закон о рынке земли на Украине путем к рабству

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сопредседатель украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что закон о рынке земли на Украины является путем к рабству, и заявил, что политсила представила альтернативный законопроект.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Как ранее заявил премьер Украины Алексей Гончарук, правительство рассчитывает, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года. В свою очередь Зеленский заверил, что право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании.

"Законопроект, который получил парламент от правительства, который называется благозвучно "закон о рынке земли", на самом деле, это путь к рабству", - сказал Бойко в эфире телеканала " 112.Украина " в четверг.

По его словам, "Оппозиционная платформа – За жизнь" представила свой альтернативный законопроект, который запрещает продажу земли и продлевает мораторий до тех пор, пока законопроект не будет разработан с участием украинских фермеров, а не Всемирного банка.

"И только после того, как он будет разработан с вашим участием, и пройдет украинский референдум, и люди скажут "да", только после этого можно будет вносить законопроект в сессионный зал", - добавил оппозиционный депутат.

Бойко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа" намерена поддерживать проведение референдума по вопросу земли на Украине, а также и в дальнейшем голосовать за запрет продажи земли сельхозназначения.