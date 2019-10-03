В Туле похоронили оставившего надпись на Рейхстаге участника штурма Берлина

ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Тула простилась со скончавшимся во вторник участником Великой Отечественной войны Евгением Шалашниковым, штурмовавшим Рейхстаг и написавшим на его стене свою фамилию, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев.

Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Тулы Евгений Тимофеевич Шалашников скончался 1 октября на 95-м году жизни.

"Сегодня Евгения Тимофеевича с воинскими почестями похоронили на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе", - сказал собеседник агентства.

По словам Ярцева, Шалашникова предали земле под салют, играл гимн, а мимо могилы маршем прошли сотрудники полиции.

По данным УМВД, Шалашников в январе 1942 года был призван в Красную Армию рядовым 18-го запасного стрелкового полка. С марта по июнь 1942 года воевал на Брянском фронте, с июня по сентябрь 1942 года был радистом 75-й стрелковой дивизии 3-й армии Центрального фронта. В 1943 году служил радистом авиаполка 15-й Воздушной армии. С 1944 по 1945 год служил комсоргом стрелкового корпуса Белорусского фронта.

Первое воинское звание младшего лейтенанта Шалашников получил 28 марта 1945 года на Белорусском фронте. Участвовал в Орловско-Курской операции, освобождал от нацистов Прибалтику, Белоруссию, Польшу, участвовал в штурме Берлина.

Как рассказал РИА Новости Ярцев, на Рейхстаге Шалашников оставил немецким кирпичом надпись: "туляк Шалашников". Также, по словам собеседника агентства, сохранилось фото, где Шалашников стоит у Рейхстага.