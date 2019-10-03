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РИА Новости

В Туле похоронили оставившего надпись на Рейхстаге участника штурма Берлина

13:46 03.10.2019
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© Фото : Администрация города ТулыЕвгений Тимофеевич Шалашников
Евгений Тимофеевич Шалашников
© Фото : Администрация города Тулы
Евгений Тимофеевич Шалашников. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Тула простилась со скончавшимся во вторник участником Великой Отечественной войны Евгением Шалашниковым, штурмовавшим Рейхстаг и написавшим на его стене свою фамилию, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев.
Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Тулы Евгений Тимофеевич Шалашников скончался 1 октября на 95-м году жизни.
"Сегодня Евгения Тимофеевича с воинскими почестями похоронили на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе", - сказал собеседник агентства.
По словам Ярцева, Шалашникова предали земле под салют, играл гимн, а мимо могилы маршем прошли сотрудники полиции.
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По данным УМВД, Шалашников в январе 1942 года был призван в Красную Армию рядовым 18-го запасного стрелкового полка. С марта по июнь 1942 года воевал на Брянском фронте, с июня по сентябрь 1942 года был радистом 75-й стрелковой дивизии 3-й армии Центрального фронта. В 1943 году служил радистом авиаполка 15-й Воздушной армии. С 1944 по 1945 год служил комсоргом стрелкового корпуса Белорусского фронта.
Первое воинское звание младшего лейтенанта Шалашников получил 28 марта 1945 года на Белорусском фронте. Участвовал в Орловско-Курской операции, освобождал от нацистов Прибалтику, Белоруссию, Польшу, участвовал в штурме Берлина.
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Как рассказал РИА Новости Ярцев, на Рейхстаге Шалашников оставил немецким кирпичом надпись: "туляк Шалашников". Также, по словам собеседника агентства, сохранилось фото, где Шалашников стоит у Рейхстага.
Шалашников был уволен в запас в марте 1947 года, в 1956 по 1964 годы он служил в органах внутренних дел в должностях дежурного, оперуполномоченного, следователя следственной группы. Был награжден Орденом "Красной Звезды", двумя Орденами "Отечественной войны", медалями "За освобождение Варшавы", "За Взятие Берлина". В 2016 году Шалашников стал почетным гражданином города-героя Тулы.
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Вторая мировая война (1939-1945)ТулаБерлин (город)Общество
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