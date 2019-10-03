Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T13:46Z
https://ria.ru/20191003/1559395662.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155932/92/1559329236_0:122:2839:1720_1036x0_80_0_0_838435eaa750c9a8e19bcca2850ca1e9.jpg
РИА Новости

Лавров оценил влияние действий США события в Персидском заливе

13:46 03.10.2019
182
© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Во многом из-за действий США развитие событий в зоне Персидского залива подошло к опасной черте, риски военного столкновения возрастают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Развитие событий в зоне Персидского залива подошло к опасной черте. Взрывоопасная ситуация в регионе – во многом следствие безответственной политики Вашингтона, который не только отказался соблюдать взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного резолюцией 2231 СБ ООН, но и своими провокационными действиями ведет дело к дальнейшей эскалации", - сказал Лавров в интервью арабоязычным СМИ, размещенном на сайте МИД РФ.
"В результате возрастают риски возникновения крупномасштабного военного столкновения. Такой сценарий вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Нельзя допустить, чтобы регион оказался втянут в разрушительное вооруженное противостояние, чреватое катастрофическими последствиями не только для стран Залива, но и мира в целом", - добавил министр иностранных дел России.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном и восстановили санкции против властей и компаний Ирана. В последние месяцы обострилась ситуация и в районе Персидского залива, где произошли несколько инцидентов с торговыми судами. США также обвинили Иран в причастности к недавним атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которая в конфликте в Йемене выступает против повстанцев-хуситов. Иран обвинения категорически отвергает.
Выступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
2 октября, 14:27РИА Новости
Лавров ответил на вопрос о рисках боевых действий в Персидском заливе
1100000
Обсудить 0
Персидский заливСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Сергей Лавров
Лавров отверг обвинения в адрес России о желании внести раскол в ряды ЕС
РИА
Новости
Выступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
Лавров рассказал об ожиданиях от визита Путина в Саудовскую Аравию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Удары Израиля по Сирии дестабилизируют ситуацию, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД ожидает, что Трамп выполнит обещание о выводе войск США из Сирии
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Россия выступила против членства Тайваня в ИКАО
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
МИД обвинил США в деградации обстановки в сирийском "Аль-Хауле"
Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль
Палестина надеется на расширение присутствия России на Ближнем Востоке
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
"Формула Штайнмайера" содержит только обязательства Киева, заявили в ЛНР
Владелец телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK, депутат Рады Тарас Козак
Владелец "112.Украина" и NewsOne заявил о допросе по статьям о терроризме
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич прокомментировал согласование "формулы Штайнмайера"
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп приветствовал решение ВТО по тяжбе США и ЕС из-за Airbus
Юрий Бойко
Бойко назвал закон о рынке земли на Украине путем к рабству
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Депутат Рады требует публикации стенограмм разговоров Зеленского с Путиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
Лента новостейМолния