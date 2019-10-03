Лавров оценил влияние действий США события в Персидском заливе

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Во многом из-за действий США развитие событий в зоне Персидского залива подошло к опасной черте, риски военного столкновения возрастают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Развитие событий в зоне Персидского залива подошло к опасной черте. Взрывоопасная ситуация в регионе – во многом следствие безответственной политики Вашингтона, который не только отказался соблюдать взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного резолюцией 2231 СБ ООН, но и своими провокационными действиями ведет дело к дальнейшей эскалации", - сказал Лавров в интервью арабоязычным СМИ, размещенном на сайте МИД РФ.
"В результате возрастают риски возникновения крупномасштабного военного столкновения. Такой сценарий вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Нельзя допустить, чтобы регион оказался втянут в разрушительное вооруженное противостояние, чреватое катастрофическими последствиями не только для стран Залива, но и мира в целом", - добавил министр иностранных дел России.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном и восстановили санкции против властей и компаний Ирана. В последние месяцы обострилась ситуация и в районе Персидского залива, где произошли несколько инцидентов с торговыми судами. США также обвинили Иран в причастности к недавним атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которая в конфликте в Йемене выступает против повстанцев-хуситов. Иран обвинения категорически отвергает.