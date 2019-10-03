В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

Разрушенный дом в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области

ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по району населенного пункта Сокольники в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков.

"В 11.35 (совпадает с мск) вооруженные формирования 14 бригады из автоматического гранатомета обстреляли район населенного пункта Сокольники, выпустив 29 боеприпасов", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что это первый обстрел с начала суток со стороны силовиков. В оборонном ведомстве считают, что украинские силовики пытаются спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответные действия.