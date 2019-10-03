Памфилова рассказала, чем грозит безнаказанность нарушений на выборах

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Безнаказанность нарушений на выборах приводит к новым фальсификациям, поэтому профилактика правонарушений является принципиальным вопросом, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Если все фальсификации, правонарушения остаются безнаказанными, то о какой профилактике правонарушений может идти речь дальше? Безнаказанность порождает новые фальсификации, поэтому для нас это вопрос принципа сейчас", - заявила Памфилова в интервью "России 24", выразив надежду, что Следственный комитет примет соответствующие меры.
1 октября, 08:00РИА НовостиК спорам о Едином дне голосования
"Мы надеемся, что все-таки наши правоохранительные органы, и генеральный прокурор, и Следственный комитет дадут оценку региональным управлениям в тех регионах, где их сотрудники ведут себя пассивно или не реагируют на очевидные правонарушения", - добавила она.