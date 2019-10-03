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РИА Новости

Памфилова рассказала, чем грозит безнаказанность нарушений на выборах

13:15 03.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Безнаказанность нарушений на выборах приводит к новым фальсификациям, поэтому профилактика правонарушений является принципиальным вопросом, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Если все фальсификации, правонарушения остаются безнаказанными, то о какой профилактике правонарушений может идти речь дальше? Безнаказанность порождает новые фальсификации, поэтому для нас это вопрос принципа сейчас", - заявила Памфилова в интервью "России 24", выразив надежду, что Следственный комитет примет соответствующие меры.
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"Мы надеемся, что все-таки наши правоохранительные органы, и генеральный прокурор, и Следственный комитет дадут оценку региональным управлениям в тех регионах, где их сотрудники ведут себя пассивно или не реагируют на очевидные правонарушения", - добавила она.
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