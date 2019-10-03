Памфилова рассказала, чем грозит безнаказанность нарушений на выборах

"Мы надеемся, что все-таки наши правоохранительные органы, и генеральный прокурор, и Следственный комитет дадут оценку региональным управлениям в тех регионах, где их сотрудники ведут себя пассивно или не реагируют на очевидные правонарушения", - добавила она.