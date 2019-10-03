Небо, параплан, девушки: воздушные гимнастки исполнили трюки на высоте

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Две воздушные гимнастки из Бердска исполнили трюки на высоте 600 метров без страховки. Балансируя на параплане девушкам удалось двигаться синхронно.