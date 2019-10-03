Омбудсмен Москвы получила почти четыре тысячи обращений с начала года

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Почти четыре тысячи обращений от жителей поступило в адрес уполномоченного по правам человека в Москве с начала года, к концу года цифра может превысить пять тысяч, сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева в четверг.

"Если посмотреть на 1 сентября 2019 года, то к нам в аппарат уже поступило 3,7 тысячи обращений от жителей города. Думаю, что к концу года цифра перевалит за 5 тысяч, как было в прошлом году. Исторически много обращений по жилищным вопросам", - сообщила журналистам Потяева на пресс-конференции.

Она отмечает, что большое количество обратившихся - это обычные граждане, от которых было получено 1 262 обращения. Потяева пояснила, что эти граждане обращались к ней с вопросами коммунальных квартир и раздела имущества.

Также омбудсмен добавила, что по состоянию на 1 сентября поступило свыше 100 коллективных обращений. Она отметила, что одно из них касалось вопроса организации питания в образовательных учреждениях. Потяева добавила, что еженедельно ей поступает около 150 обращений.

По ее словам, от многодетных семей за этот период поступило почти 230 обращений, в основном на тему обеспечения комфортным жильем, в то время как за аналогичный период прошлого года их был около 40.