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РИА Новости

Омбудсмен Москвы получила почти четыре тысячи обращений с начала года

13:14 03.10.2019
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© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Почти четыре тысячи обращений от жителей поступило в адрес уполномоченного по правам человека в Москве с начала года, к концу года цифра может превысить пять тысяч, сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева в четверг.
"Если посмотреть на 1 сентября 2019 года, то к нам в аппарат уже поступило 3,7 тысячи обращений от жителей города. Думаю, что к концу года цифра перевалит за 5 тысяч, как было в прошлом году. Исторически много обращений по жилищным вопросам", - сообщила журналистам Потяева на пресс-конференции.
Она отмечает, что большое количество обратившихся - это обычные граждане, от которых было получено 1 262 обращения. Потяева пояснила, что эти граждане обращались к ней с вопросами коммунальных квартир и раздела имущества.
Также омбудсмен добавила, что по состоянию на 1 сентября поступило свыше 100 коллективных обращений. Она отметила, что одно из них касалось вопроса организации питания в образовательных учреждениях. Потяева добавила, что еженедельно ей поступает около 150 обращений.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
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По ее словам, от многодетных семей за этот период поступило почти 230 обращений, в основном на тему обеспечения комфортным жильем, в то время как за аналогичный период прошлого года их был около 40.
"Думаю, в этом вопросе программа реновации сыграла очень положительную роль. Некоторые семьи, проживающие в старой застройке, получили жильё", - пояснила она.
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Татьяна ПотяеваМоскваОбщество
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