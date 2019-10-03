На Алтае человек погиб при взрыве газового баллона в гараже

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона в гараже в Заринске Алтайского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Хлопок газового баллона произошел в частном гараже, приспособленном под жилье. В результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.