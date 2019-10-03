Эксперт объяснил, стоит ли опасаться рецессии экономики США

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Говорить на 100% о рецессии в экономике США нельзя на фоне текущих макроэкономических показателей и падения американских фондовых индексов, прокомментировал РИА Новости это снижение старший аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Впрочем, рынки США еще могут снизиться в рамках коррекции, но обвала на фоне усилий ФРС ожидать не стоит, и это не заденет сильно российские рынки, сказал РИА Новости эксперт.

Основные биржевые индексы США показали худшее начало квартала с 2008 года, когда разразился мировой экономический кризис. Индекс Dow Jones упал в среду на 1,86% до 26079,23 пункта. Индекс S&P 4500 снизился на 1,79%, до 2887,74 пункта, Nasdaq уменьшился на 1,56%, до 7785,25 пункта. Инвесторы опасаются, что падение производственной активности до 10-летнего минимума может быть предвестником экономического спада в США. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США, рассчитываемый ISM, в сентябре снизился до 47,8 против 49,1 в августе, достигнув минимума с июня 2009 года. Экономисты, опрошенные WSJ, ожидали, что индекс в сентябре составит 50,1.

Эксперты заговорили о рисках рецессии американской экономики, формальным признаком которой является падение ВВП два квартала подряд. С утра в четверг фьючерсы на фондовые индексы США коррекционно повышаются на 0,3-0,4%.

Впрочем, 100-процентный вывод о грядущей в 2020 году рецессии в США сейчас делать нельзя, считает Суверов. "Последние данные по американскому рынку труда, хотя и не радужные, но свидетельствуют о росте числа новых рабочих мест – на уровне прогноза. Исследовательская компания ADP (Automatic Data Processing) зафиксировала в сентябре создание 135 тысяч новых рабочих месте в США при ожиданиях на уровне 125-140 тысяч. Кроме того, ФРС США уже дважды понизила базовую ставку и далее будет стабилизировать экономику и рынки", - рассуждает эксперт.

Нынешние проблемы мировой и американской экономики имеют в большей степени политические причины: риски импичмента Дональда Трампа, трудности Brexit, торговые войны США с Китаем и ЕС, считает Суверов. "Экономика выглядит более-менее прилично. Даже ипотечный рынок США, объем которого превысил уровень кризисного 2008 года в 9,3 триллиона долларов, не несет рисков рецессии. Во-первых, регулирование сектора существенно улучшилось, и качество этих кредитов на порядок лучше, во вторых, уровень ставок сейчас ниже, и рефинансирование гораздо легче организовать, чем в 2008 году", - отметил аналитик.