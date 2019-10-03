В Чехии один человек погиб при взрыве жилого дома

ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Взрыв и пожар произошли в жилом доме в селе Ленора на юге Чехии в четверг, один человек погиб, двое получили тяжелые ранения, еще семь человек пострадали, сообщила журналистам представитель полиции Штепанка Шварцова.

"Вместе с пожарными сейчас уточняем, что чему предшествовало – взрыв пожару или наоборот. Первоначальная версия свидетельствовала, что сначала произошел взрыв. В результате погиб один человек, еще двое тяжело ранены, они на вертолете переправлены в больницу в Праге, семь человек получили более легкие ранения и находятся в местных больницах. На месте происшествия работают семь подразделений профессиональных и добровольных пожарных. В пострадавшем доме было шесть квартир. Взрыв был очень сильный, его слышали на расстоянии нескольких километров", - сказала Шварцова.