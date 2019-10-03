Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T13:31Z
https://ria.ru/20191003/1559392942.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630914_0:0:2722:1531_1036x0_80_0_0_50ee728ba0c32b4306dc21f98d52a25d.jpg
РИА Новости

Симоньян ответила Навальному на слова про чучундриков

12:51 03.10.2019 (обновлено: 13:31 03.10.2019)
36948
© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала "неудержимо стареющими" тех, кто использует слова "чучундрики" и "свинобомжи".

"Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее Алексей Навальный отреагировал на твит Симоньян, в котором сравнивалось число просмотров прямого эфира RT о митинге в Москве 29 сентября и онлайн-трансляции канала "Навальный Live". При этом он использовал слова "чучундрики" и "свинобомжи".
Как отметила Симоньян, такая манера речи напомнила ей "покойного Батьку Кондрата с его незабвенными "сионистами и курощупами" и "боброедка" все же было как-то метафоричнее".
Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. 31 августа 2019
2 октября, 14:06РИА Новости
Суд взыскал с организаторов незаконной акции в Москве 241 тысячу рублей
Согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова прошел в минувшее воскресенье.
По данным столичного главка МВД, его посетили около 20 тысяч человек.
5011123101282
Обсудить 72
TelegramАлексей НавальныйМаргарита СимоньянМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ага, а Симоньян увековечат в граните. Как самые позорные страницы в истории страны. Мало того, что продукт откровенно пошлого качества выдают, ещё и астронамические суммы на это палят (себя любимых не забывая).
3 октября, 13:24
IIfifay
822206213
Зачем Симоньян вообще вступать в перепалку с этой уличной шпаной? Все равно, что гоняться взрослому человеку за малолетним шкодником. Отставьте его в покое - его все равно скоро забудут.
3 октября, 13:20
для души и дела
226520061
Рекомендуем
Шашлык
Названо самое вредное мясо
РИА
Новости
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Прототип британского марсохода Rosalind Franklin ExoMars
Британия из-за Марса смягчила санкции против России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Лента
новостей
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на обвинения украинского журналиста Дмитрия Гордона
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
В Туве нашли пропавшего пять дней назад мальчика
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе. 18 мая 2019
Западная делегация не нашла фактов притеснения крымских татар
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Лента новостейМолния