Симоньян ответила Навальному на слова про чучундриков

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала "неудержимо стареющими" тех, кто использует слова "чучундрики" и "свинобомжи".

"Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким", — написала Симоньян в своем Telegram-канале .

Ранее Алексей Навальный отреагировал на твит Симоньян, в котором сравнивалось число просмотров прямого эфира RT о митинге в Москве 29 сентября и онлайн-трансляции канала "Навальный Live". При этом он использовал слова "чучундрики" и "свинобомжи".

Как отметила Симоньян, такая манера речи напомнила ей "покойного Батьку Кондрата с его незабвенными "сионистами и курощупами" и "боброедка" все же было как-то метафоричнее".

Согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова прошел в минувшее воскресенье.