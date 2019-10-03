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РИА Новости

К 500-летию Тульского кремля в этом году откроют три новые экспозиции

12:22 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСтена Тульского кремля
Стена Тульского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Празднование 500-летия Тульского кремля обсудили в рамках форума "Большая засечная черта. Россия на переломе эпох", сообщает пресс-служба музейно-выставочного комплекса.
В мероприятии приняли участие эксперты по истории средних веков из Академии наук, Института российской истории РАН, Государственного исторического музея и других музеев страны.
С докладом о подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля выступила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она напомнила о реализованных выставочных и культурно-образовательных проектах и рассказала о предстоящих.
По ее словам, в этом году откроются три новые музейные экспозиции.
"В октябре запланировано открытие музейной выставки "Декоративно-прикладное искусство Тулы XVI–XXI вв." в музее декоративно-прикладного искусства. Это будет первый музей, открытый в "Музейном квартале" в историческом центре Тулы. В ноябре на базе бывшей усадьбы металлопромышленников Мосоловых будет работать выставка "Краеведение Дубны – территории Большой засечной черты", – рассказала она.
Проект был разработан столичным бюро Wowhaus. Ярким элементом набережной стали красные мостки общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку, ранее скрытый за забором
25 июня, 14:42РИА Новости
Подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля
Также в ноябре в музеефицированной Въездной башне Богородицкого дворца-музея и парка запланировано открытие выставки "История Богородицка от города-крепости до "цветника" императрицы.
Кроме того, по словам министра, в последнем месяце осени стартуют еще два мероприятия: цикл выставочных проектов "Тульский кремль – щит России" в башне Водяных ворот Тульского кремля и выставочный проект по тульским историческим городам и поселениям, возникшим на линии Большой засечной черты.
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500-летие Тульского кремляТульская область
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