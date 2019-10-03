К 500-летию Тульского кремля в этом году откроют три новые экспозиции

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Празднование 500-летия Тульского кремля обсудили в рамках форума "Большая засечная черта. Россия на переломе эпох", сообщает пресс-служба музейно-выставочного комплекса.

В мероприятии приняли участие эксперты по истории средних веков из Академии наук, Института российской истории РАН, Государственного исторического музея и других музеев страны.

С докладом о подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля выступила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она напомнила о реализованных выставочных и культурно-образовательных проектах и рассказала о предстоящих.

По ее словам, в этом году откроются три новые музейные экспозиции.

"В октябре запланировано открытие музейной выставки "Декоративно-прикладное искусство Тулы XVI–XXI вв." в музее декоративно-прикладного искусства. Это будет первый музей, открытый в "Музейном квартале" в историческом центре Тулы. В ноябре на базе бывшей усадьбы металлопромышленников Мосоловых будет работать выставка "Краеведение Дубны – территории Большой засечной черты", – рассказала она.

Также в ноябре в музеефицированной Въездной башне Богородицкого дворца-музея и парка запланировано открытие выставки "История Богородицка от города-крепости до "цветника" императрицы.