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РИА Новости

Кличко считает, что принятие законопроекта о столице может навредить Киеву

12:15 03.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что принятие Верховной радой законопроекта о столице может навредить как городу, так и в целом развитию местного самоуправления в Украине.
Парламент Украины на заседании в четверг принял в первом чтении новую редакцию законопроекта "О столице Украины – городе-герое Киеве", которым предлагается разделить должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Документ еще должен пройти второе чтение.
"Это закон не о столице, не в интересах ее жителей. И речь идет не только о 10% населения Украины - жителей Киева. Очевидно, что нормы этого закона будут влиять на систему местного самоуправления всей страны. Поэтому, если депутаты примут этот нелепый закон, они будут действовать не в интересах Киева и не в интересах киевлян. А Киев станет первой жертвой централизации власти в государстве", - цитирует Кличко пресс-служба Киевского городского совета.
По словам Кличко, нормы такого закона будут влиять на систему местного самоуправления всей страны. Он добавил, что в законопроекте конкретно не определено, за что будут отвечать и какие полномочия будут иметь мэр и председатель Киевской городской администрации.
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Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. Сейчас глава КГГА является одновременно мэром украинской столицы.
Местные выборы прошли на Украине 25 октября 2015 года по новому избирательному закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а депутаты сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства. По результатам выборов в Киеве, в городской совет, преодолев 5-процентный проходной барьер, прошли пять партий: "Солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко, "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Единство" экс-мэра Киева Александра Омельченко и националистическая "Свобода" Олега Тягнибока. Впоследствии они сформировали пять депутатских фракций.
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