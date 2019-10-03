Кличко считает, что принятие законопроекта о столице может навредить Киеву

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что принятие Верховной радой законопроекта о столице может навредить как городу, так и в целом развитию местного самоуправления в Украине.

Парламент Украины на заседании в четверг принял в первом чтении новую редакцию законопроекта "О столице Украины – городе-герое Киеве", которым предлагается разделить должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Документ еще должен пройти второе чтение.

"Это закон не о столице, не в интересах ее жителей. И речь идет не только о 10% населения Украины - жителей Киева. Очевидно, что нормы этого закона будут влиять на систему местного самоуправления всей страны. Поэтому, если депутаты примут этот нелепый закон, они будут действовать не в интересах Киева и не в интересах киевлян. А Киев станет первой жертвой централизации власти в государстве", - цитирует Кличко пресс-служба Киевского городского совета.

По словам Кличко, нормы такого закона будут влиять на систему местного самоуправления всей страны. Он добавил, что в законопроекте конкретно не определено, за что будут отвечать и какие полномочия будут иметь мэр и председатель Киевской городской администрации.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. Сейчас глава КГГА является одновременно мэром украинской столицы.