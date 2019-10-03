Отец и полиция сорвали планы похитительницы младенца в Кемерово

"Мужчина направлялся в роддом, чтобы навестить супругу и сына. В этот момент выяснилось, что ребенок пропал. В поисках младенца он выбежал на улицу и заметил подозрительную женщину, которая несла в руках малыша, завернутого в большую куртку. Мужчина догнал ее, забрал сына и вернул его в роддом. Тем временем злоумышленница скрылась", - говорится в релизе.