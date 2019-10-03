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РИА Новости

Отец и полиция сорвали планы похитительницы младенца в Кемерово

11:57 03.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 окт - РИА Новости. Полицейские в Кемерово задержали женщину, похитившую младенца из роддома, которой далеко унести ребенка не позволили его отец, сообщается на сайте МВД РФ.
Отмечается, что в дежурную часть УМВД России по Кемерово поступило сообщение о том, что неизвестная женщина пыталась вынести новорожденного ребенка из роддома. Прибывшая следственно-оперативная группа выяснила, что похищенного младенца уже вернул в медучреждение его отец.
Сотрудник полиции на месте преступления
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"Мужчина направлялся в роддом, чтобы навестить супругу и сына. В этот момент выяснилось, что ребенок пропал. В поисках младенца он выбежал на улицу и заметил подозрительную женщину, которая несла в руках малыша, завернутого в большую куртку. Мужчина догнал ее, забрал сына и вернул его в роддом. Тем временем злоумышленница скрылась", - говорится в релизе.
Полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее на автовокзале города Ленинска-Кузнецкого в момент прибытия из Кемерово.
"Следователями СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Ирина ВолкСледственный комитет РФМВД РФРоссияКемеровская областьПроисшествия
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