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РИА Новости

Под Ульяновском будут судить мужчину, исколовшего вилкой дочь сожительницы

11:06 03.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мужчина, исколовший вилкой маленькую дочь своей сожительницы, пойдет под суд под Ульяновском, сообщает Следственный комитет РФ в четверг.
Ранее СУСК РФ по Ульяновской области сообщало, что ночью 30 августа в доме по улице Некрасова в районном поселке Мулловка пьяный мужчина исколол вилкой двухлетнюю дочь своей сожительницы. Как сообщали в региональном УМВД, ребенка спас сотрудник правоохранительных органов после того, как в полицию обратились соседи, которые услышали крики в квартире. Девочка с многочисленными колото-резаными ранами мягких тканей грудной клетки была госпитализирована в Ульяновскую областную детскую больницу.
Врач
11 сентября, 14:52РИА Новости
В Ульяновской области выписали из больницы девочку, исколотую вилкой
"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Мужчина обвиняется в "покушении на убийство малолетнего", "применении насилия в отношении представителя власти", "угрозе убийством".
Добавляется, что мужчина, сопротивляясь при задержании, толкнул сотрудника полиции в грудь. Также следствие выяснило, что в этот же день обвиняемый угрожал убийством своей сожительнице – матери потерпевшей девочки.
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УМВДСледственный комитет РФУльяновская областьРоссияПроисшествия
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