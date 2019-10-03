Перерабатывающие компании Кубани произвели продукцию на 200 млрд рублей

Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате "Кубань" в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Перерабатывающие компании Краснодарского края с начала текущего года произвели продукцию на сумму, превышающую 200 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

"С начала текущего года перерабатывающие предприятия Кубани произвели продукции на сумму более 200 миллиардов рублей. В настоящее время в крае работает 185 крупных и средних перерабатывающих предприятий", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в среду возможности одного из крупнейших перерабатывающих комбинатов края - "Кубанского бекона" оценил губернатор региона Вениамин Кондратьев. На предприятии производят замороженные пельмени, зразы, котлеты, вареники, блины. В ассортименте порядка 50 наименований замороженных полуфабрикатов, а также мясная продукция.

Глава региона пообщался с сотрудниками, отметив, что преимуществом предприятия является использование, в том числе, ручного труда. "На современном производстве с технологичными линиями, широким ассортиментом, применением экологической упаковки из бумаги вам удалось сохранить ручной труд. Необходимо поддерживать производство здоровой, полезной продукции, помогать реализовывать ее во всех сегментах ритейла, в том числе и в крупных торговых сетях", – приводятся в сообщении слова губернатора.