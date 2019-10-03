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РИА Новости
Краснодарский край

Перерабатывающие компании Кубани произвели продукцию на 200 млрд рублей

10:29 03.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате "Кубань" в Краснодарском крае
Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате Кубань в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Перерабатывающие компании Краснодарского края с начала текущего года произвели продукцию на сумму, превышающую 200 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
"С начала текущего года перерабатывающие предприятия Кубани произвели продукции на сумму более 200 миллиардов рублей. В настоящее время в крае работает 185 крупных и средних перерабатывающих предприятий", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в среду возможности одного из крупнейших перерабатывающих комбинатов края - "Кубанского бекона" оценил губернатор региона Вениамин Кондратьев. На предприятии производят замороженные пельмени, зразы, котлеты, вареники, блины. В ассортименте порядка 50 наименований замороженных полуфабрикатов, а также мясная продукция.
Глава региона пообщался с сотрудниками, отметив, что преимуществом предприятия является использование, в том числе, ручного труда. "На современном производстве с технологичными линиями, широким ассортиментом, применением экологической упаковки из бумаги вам удалось сохранить ручной труд. Необходимо поддерживать производство здоровой, полезной продукции, помогать реализовывать ее во всех сегментах ритейла, в том числе и в крупных торговых сетях", – приводятся в сообщении слова губернатора.
За 8 месяцев 2019 года объем производства продукции превысил 358 миллионов рублей, а рост к аналогичному периоду прошлого года составил 38%.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
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