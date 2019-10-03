В Чувашии до 2022 года на строительство жилья направят 2,3 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 3 окт – РИА Новости. Власти Чувашии до 2022 года направят на строительство жилья и создание комфортной городской среды в республике 2,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

Он также отметил, что в рамках реализации нацпроекта в 2019-2024 годах в Чувашии планируется ввести в эксплуатацию 4,7 миллиона квадратных метров нового жилья. Комплексная застройка территорий в республике ведется на площади около двух тысяч гектаров с планируемым жилищным фондом более 7,3 миллиона квадратных метров. К концу текущего года в Чувашии планируется ввести в эксплуатацию 672 тысячи квадратных метров жилья, что на 74,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

"Работу по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств, парков, подъездных путей мы начали задолго до объявления нацпроекта. Сейчас, когда приоритеты расставлены на федеральном уровне, мы усилим эту деятельность. Важно создать одинаковые равные, комфортные условия для жизни как в городе, так и на селе", – сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН) в Москве.

По его словам, государственная корпорация "Фонд содействия реформированию ЖКХ" планирует модернизировать в республике коммунальную инфраструктуру, в частности реконструировать котельные.