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РИА Новости
Омская область

Губернатор Бурков добивается строительства Северного обхода Омска

10:18 03.10.2019 (обновлено: 10:56 03.10.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 3 окт – РИА Новости. Омская область при выделении федерального финансирования планирует уже в 2021 году приступить к строительству Северного обхода Омска, чтобы снизить экологическую нагрузку на областной центр и обеспечить транспортную доступность, сообщает облправительство.
Тема строительства Северного обхода обсуждалась на рабочей встрече губернатора Александра Буркова и вице-премьера РФ Максима Акимова. Глава Омской области попросил рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета в 2020 году на разработку проектно-сметной документации и строительство с 2021 года самого инфраструктурного объекта.
"По этому вопросу есть понимание. Проект очень непростой как с точки зрения технической реализации, так и большого объема финансирования, который нужно предусматривать в том числе в федеральном бюджете. Тем не менее мы эту работу начали. На средства областного бюджета уже в этом году проведём предпроектные работы. В дальнейшем рассчитываем на средства федерального центра", - отметил Бурков по итогам встречи.
По его словам, заявку Омской области о возможности финансирования строительства объекта с привлечением средств из федерального бюджета в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" принял к рассмотрению Росавтодор.
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Областное правительство сообщает, что строительство северного обхода позволит снизить экологическую нагрузку на Омск, обеспечить транспортную доступность к Северному промышленному узлу города, сократить пробег транзитного транспорта в обход Омска более чем на 20 километров, а также оптимизировать транспортировку продукции лесопромышленного комплекса региона. Проект предусматривает строительство автомобильной дороги протяженностью 54,61 километра и девяти мостов и путепроводов.
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Омская областьАлександр БурковОмскРоссияЭкономика
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