Губернатор Бурков добивается строительства Северного обхода Омска

"По этому вопросу есть понимание. Проект очень непростой как с точки зрения технической реализации, так и большого объема финансирования, который нужно предусматривать в том числе в федеральном бюджете. Тем не менее мы эту работу начали. На средства областного бюджета уже в этом году проведём предпроектные работы. В дальнейшем рассчитываем на средства федерального центра", - отметил Бурков по итогам встречи.