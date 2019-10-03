Глава КС Армении отказался обсуждать в парламенте вопрос о его импичменте

ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян заявил в четверг, что не будет присутствовать при обсуждении в парламенте вопроса о его импичменте.

Проект решения о прекращении полномочий Товмасяна включен в повестку стартовавшей во вторник очередной парламентской недели. Этот вопрос признан обязательным к рассмотрению.

"Считаю нецелесообразным свое участие в обсуждении проекта решения Национального собрания об обращении в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий", - говорится в заявлении Товмасяна, размещенном на странице КС в Facebook . Он извинился перед отказавшейся участвовать в голосовании оппозиционной фракцией "Процветающая Армения" за то, что лишает их возможности обратиться к нему вопросами.

Свое решение Товмасян обосновал, в частности, оскорбительными высказываниями представителей власти в адрес судебной системы, а также блокированием в мае зданий судов, в том числе КС, в котором участвовали депутаты от правящей фракции.

Прекращение полномочий главы КС инициировала правящая фракция "Мой шаг". Во фракции считают, что Товмасян и двое других судей не имели права участвовать в рассмотрении иска бывшего президента страны Роберта Кочаряна из-за их возможного пристрастного отношения к делу. Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Согласно регламенту армянского парламента, законодательный орган может обращаться в Конституционный суд по вопросу о прекращении полномочий судьи КС. Соответствующее решение должно быть принято тайным голосованием, не менее чем тремя пятыми голосов от общего числа депутатов. Полномочия судьи Конституционного суда прекращаются постановлением КС в случаях нарушения запрета на занятие политической деятельностью, невозможности пребывания в должности по состоянию здоровья, совершения существенного дисциплинарного нарушения.