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РИА Новости

СК и RT создадут проект о преступлениях против мирного населения в Донбассе

09:47 03.10.2019 (обновлено: 11:25 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
Жительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следственный комитет России и телеканал RT запускают совместный проект о преступлениях украинских военных против мирного населения на юго-востоке Украины, сообщается на сайте СК России.
"Следственный комитет Российской Федерации и RT запускают совместный мультимедийный проект, цель которого — рассказать о преступлениях против мирного населения, совершаемых украинскими военными в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины", — говорится в сообщении.
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Сообщается, что за пять лет количество возбужденных уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны выросло до 300. В рамках расследования было допрошено порядка 143 тысяч свидетелей, более 20 тысяч признано потерпевшими, из них свыше двух тысяч — дети.
Кроме того, более 280 уголовных дел возбуждено в отношении представителей украинских силовых структур. К ответственности привлекается 76 человек, в том числе 20 должностных лиц из высшего командования ВС Украины.

"На сайте проекта RT также будет публиковать авторские расследования о преступлениях против мирных граждан — истории непосредственных очевидцев этих жестоких преступлений", — добавляется в сообщении.

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