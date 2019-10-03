СК и RT создадут проект о преступлениях против мирного населения в Донбассе

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следственный комитет России и телеканал RT запускают совместный проект о преступлениях украинских военных против мирного населения на юго-востоке Украины, сообщается на Следственный комитет России и телеканал RT запускают совместный проект о преступлениях украинских военных против мирного населения на юго-востоке Украины, сообщается на сайте СК России.

"Следственный комитет Российской Федерации и RT запускают совместный мультимедийный проект, цель которого — рассказать о преступлениях против мирного населения, совершаемых украинскими военными в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины", — говорится в сообщении.

Сообщается, что за пять лет количество возбужденных уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны выросло до 300. В рамках расследования было допрошено порядка 143 тысяч свидетелей, более 20 тысяч признано потерпевшими, из них свыше двух тысяч — дети.

Кроме того, более 280 уголовных дел возбуждено в отношении представителей украинских силовых структур. К ответственности привлекается 76 человек, в том числе 20 должностных лиц из высшего командования ВС Украины.