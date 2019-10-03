Число отравившихся на свадьбе на Украине увеличилось до 31

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 3 октября в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остается 31 человек (из них девять детей), принимавших пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в поселке Путила", - говорится в сообщении.