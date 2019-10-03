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РИА Новости

Число отравившихся на свадьбе на Украине увеличилось до 31

09:45 03.10.2019
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Число госпитализированных с отравлением после свадьбы в ресторане "Оскар" в Черновицкой области Украины увеличилось до 31, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Ранее Госслужба по ЧС сообщила, что 19 человек попали в больницу с отравлением после празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в Черновицкой области.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 3 октября в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остается 31 человек (из них девять детей), принимавших пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в поселке Путила", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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