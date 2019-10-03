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РИА Новости

На жителя Югры, угрожавшего сотрудникам ППС пистолетом, завели дело

09:28 03.10.2019 (обновлено: 09:46 03.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя ХМАО, который, находясь около отдела полиции, угрожал сотрудникам патрульно-постовой службы пневматическим пистолетом, из-за чего правоохранителям пришлось стрелять в воздух, сообщает в четверг пресс-служба отдела МВД по Сургутскому району.
Инцидент, по данным ведомства, произошел ночью 16 сентября. Сотрудник дежурной части увидел на записи с камер наружного наблюдения неизвестного мужчину, который находился на территории отдела полиции №3 по Сургутскому району. На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы.
"В ходе диалога мужчина достал предмет, схожий с пистолетом, и направил в сторону сотрудников полиции. Дослав патрон в патронник, сообщил, что будет стрелять", - уточнили в пресс-службе.
Патрульным пришлось забежать за служебный автомобиль, они несколько раз предупредили мужчину, что применят оружие. Однако тот не реагировал и продолжал кричать, что будет стрелять. Только после того, как сотрудник ППС совершил предупредительный выстрел в воздух, мужчина откинул пневматический пистолет. Задержанным оказался 27-летний житель поселка Барсово, ранее он не попадал в поле зрения полиции. Известно, что в ту ночь мужчина был пьян, пояснить мотивы своего поведения он не смог, отметили в ОМВД.
Автомобиль Следственного комитета РФ
30 сентября, 15:51РИА Новости
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"В отношении него... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что мужчина находится под подпиской о невыезде.
В свою очередь в региональном следственном управлении СК РФ заявили журналистам, что расследование уголовного дела уже завершено, и мужчина в скором времени предстанет перед судом.
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МВД РФСургутский районПроисшествия
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