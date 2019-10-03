На жителя Югры, угрожавшего сотрудникам ППС пистолетом, завели дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя ХМАО, который, находясь около отдела полиции, угрожал сотрудникам патрульно-постовой службы пневматическим пистолетом, из-за чего правоохранителям пришлось стрелять в воздух, сообщает в четверг пресс-служба отдела МВД по Сургутскому району.

Инцидент, по данным ведомства, произошел ночью 16 сентября. Сотрудник дежурной части увидел на записи с камер наружного наблюдения неизвестного мужчину, который находился на территории отдела полиции №3 по Сургутскому району. На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы.

"В ходе диалога мужчина достал предмет, схожий с пистолетом, и направил в сторону сотрудников полиции. Дослав патрон в патронник, сообщил, что будет стрелять", - уточнили в пресс-службе.

Патрульным пришлось забежать за служебный автомобиль, они несколько раз предупредили мужчину, что применят оружие. Однако тот не реагировал и продолжал кричать, что будет стрелять. Только после того, как сотрудник ППС совершил предупредительный выстрел в воздух, мужчина откинул пневматический пистолет. Задержанным оказался 27-летний житель поселка Барсово, ранее он не попадал в поле зрения полиции. Известно, что в ту ночь мужчина был пьян, пояснить мотивы своего поведения он не смог, отметили в ОМВД.

"В отношении него... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что мужчина находится под подпиской о невыезде.