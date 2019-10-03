Вода в реке в районе Комсомольска-на-Амуре опустилась ниже опасной отметки

ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Уровень воды в реки Амур в районе Комсомольска-на-Амуре снизился на 24 сантиметра и находится ниже отметки "опасное явление", сообщается на сайте администрации города.

"По данным управления ГОЧС администрации города на утро 3 октября, уровень воды в реке Амур составляет 634 сантиметра (тенденция: снижение на 24 сантиметра). Неблагоприятный уровень воды в реке Амур для Комсомольска-на-Амуре - 450 сантиметров. Опасный уровень воды в реке Амур - 650 сантиметров", - говорится в информации.

По данным ГУМЧС по Хабаровскому краю, в зоне паводка в регионе остаются восемь муниципалитетов с частичным подтоплением территорий в 60 населенных пунктах.

"Отмечается подтопление 63 частных жилых домов и 330 приусадебных участков. Кроме того, сохраняются переливы воды на 72 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов", - сообщает региональный главк МЧС.

По данным МЧС, уровень Амура у Хабаровска за сутки снизился на 12 сантиметров, "в течение двух суток ожидается дальнейший спад", у Николаевска-на-Амуре существенных изменений в уровне воды нет.