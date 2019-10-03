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РИА Новости

Вода в реке в районе Комсомольска-на-Амуре опустилась ниже опасной отметки

08:25 03.10.2019
2439
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Уровень воды в реки Амур в районе Комсомольска-на-Амуре снизился на 24 сантиметра и находится ниже отметки "опасное явление", сообщается на сайте администрации города.
"По данным управления ГОЧС администрации города на утро 3 октября, уровень воды в реке Амур составляет 634 сантиметра (тенденция: снижение на 24 сантиметра). Неблагоприятный уровень воды в реке Амур для Комсомольска-на-Амуре - 450 сантиметров. Опасный уровень воды в реке Амур - 650 сантиметров", - говорится в информации.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
2 октября, 07:42РИА Новости
В Хабаровском крае оценили предварительный ущерб от паводка
По данным ГУМЧС по Хабаровскому краю, в зоне паводка в регионе остаются восемь муниципалитетов с частичным подтоплением территорий в 60 населенных пунктах.
"Отмечается подтопление 63 частных жилых домов и 330 приусадебных участков. Кроме того, сохраняются переливы воды на 72 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов", - сообщает региональный главк МЧС.
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
23 сентября, 17:09РИА Новости
Штормы и наводнения причиняют наибольший ущерб экономике, заявили ученые
По данным МЧС, уровень Амура у Хабаровска за сутки снизился на 12 сантиметров, "в течение двух суток ожидается дальнейший спад", у Николаевска-на-Амуре существенных изменений в уровне воды нет.
В регионе продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Как сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства Хабаровского края, предварительный ущерб от паводка составил около 2 миллиардов рублей.
Паводок в Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

Затопленное здание школы в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

Затопленные пожарные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Во временных пунктах находятся 487 человек.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Еще более 850 человек разместились у родственников.

Доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения населенные пункты Селемджинского района Амурской области
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

Затопленные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в Амурской области
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

Затопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
202101
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Амур (река)Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
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