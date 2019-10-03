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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:07 03.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 1 октября украинские силовики не нарушали режим тишины.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
2 октября, 17:16РИА Новости
Обстрелянное силовиками село на севере ЛНР обесточено, заявили в республике
"За 2 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов 82 миллиметра, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), гранатометов по населенным пунктам Светлодарск, Первомайск.
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