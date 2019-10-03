В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 1 октября украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 2 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов 82 миллиметра, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), гранатометов по населенным пунктам Светлодарск, Первомайск.