В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 1 октября украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 2 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.