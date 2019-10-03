Московский транспорт начали проверять в преддверии наступления холодов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Транспорт российской столицы начали готовить к работе в холодное время года, сообщается на Транспорт российской столицы начали готовить к работе в холодное время года, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг.

"Во всех автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах уже проверили системы климат-контроля. А в столичной подземке до конца октября установят вторые двери в вестибюлях, очистят грязеприемники и включат обогрев ступеней в подуличных переходах", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, зимой на станциях метро и в наземном транспорте будет поддерживаться комфортная температура.

Добавляется, что до середины октября специалисты метрополитена проверят работу более 800 устройств системы отопления. Техосмотр прошли более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев, а также спецтехника "Мосгортранса" - свыше 200 снегоуборочных машин и трамваев-снегоочистителей. К началу осени в Москве также проверили и отремонтировали светофоры, почистили дорожные знаки, поменяли поврежденные на новые.