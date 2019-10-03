СК завел дело после гибели девушки в Новосибирске под спиленными ветками

НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Девушка в Новосибирске погибла от упавших с высоты веток деревьев, которые спиливали рабочие, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, 2 октября по улице Планировочная рабочие проводили "омолаживающую обрезку деревьев". Около 16.00 (12.00 мск) рядом с одним из домов проходила 28-летняя девушка, на которую упали с высоты спиленные ветки. От полученных травм она погибла на месте.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.