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РИА Новости

СК завел дело после гибели девушки в Новосибирске под спиленными ветками

07:48 03.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСквер в Новосибирске
Сквер в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сквер в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Девушка в Новосибирске погибла от упавших с высоты веток деревьев, которые спиливали рабочие, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, 2 октября по улице Планировочная рабочие проводили "омолаживающую обрезку деревьев". Около 16.00 (12.00 мск) рядом с одним из домов проходила 28-летняя девушка, на которую упали с высоты спиленные ветки. От полученных травм она погибла на месте.
"Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что работы по обрезке деревьев проводил индивидуальный предприниматель на основе заключенного контракта с муниципальным казенным учреждением Новосибирска "Ленинское". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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